ابراهیم کارخانهای نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با انتقاد برخی غربگرایان و اصلاحطلبان نسبت به افزایش همکاریهای ایران با بلوک شرق، گفت: کسانی که امروز دم از مخالفت تعامل سیاسی و اقتصادی با روسیه و چین میزنند، کسانی هستند که در رابطه با مسائل سیاسی و اقتصادی سابقه بسیار بدی دارند. در برجام شاهد بودیم که همین گروهها، رسانهها و افراد به شدت از چنین توافق بیحاصلی دفاع کردند و با خوشبینی نسبت به غرب، همه حقایق و انتقادات را نادیده گرفتند.
وی اظهار کرد: تیترهایی که این افراد در روزنامهها منتشر میکردند هرگز از خاطر ملت ایران نمیرود؛ آنها همان کسانی هستند که تیتر زدند «صبح بدون تحریم»، «دیوار تحریم فرو ریخت» و از برجام که توافقی سراسر خسارت برای ایران بود به عنوان «معجزه قرن» و «عظیمترین پدیده صد سال اخیر» یاد کردند.
نماینده ادوار مجلس افزود: در حالی که برجام نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را حل نکرد بلکه میزان تحریمها از عدد ۸۰۰ به ۱۶۰۰ افزایش پیدا کرد. آیا میشود به حرف کسانی که چنین بینش و سابقهای از نظر سیاسی دارند، اعتماد کرد؟
کارخانهای تصریح کرد: نادرست بودن سیاستهای این گروه، برای همه ملت و اهالی رسانه شفاف و روشن است.
وی تاکید کرد: کسانی که از چنین مسائلی دفاع کردهاند، امروز نمیتوانند راهکار و راهبرد به سیاستمداران نشان بدهند و برای مثال عنوان کنند که نباید به بلوک شرق خوشبین باشیم.
نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: حامیان برجام همان کسانی هستند که از مصیبتهایی که بر ملت ایران تحمیل شد دفاع کردند، امروز درباره برقراری تعاملات با چین و روسیه مخالفت کرده و ابراز نگرانی میکنند.
کارخانهای گفت: آیا توافقنامهای مثل برجام در تاریخ جهان سابقه دارد که بعد از حدود دو سال مذاکره، کشوری توافقی را امضا کند اما طرف مقابل این اختیار را داشته باشد که تحت هر شرایطی بتوانند تمام تحریمها را مجدداً برگردانند و تعهدات خود را به راحتی زیر پا بگذارند؟ چنین توافقی در تاریخ بیسابقه است. ضمن آنکه شاهد بودیم که این گروه به شدت از چنین توافق بیحاصلی دفاع میکردند.
وی ادامه داد: امروز شاهد هستیم که قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی ایران با چین، ضمن حفظ احترام و اقتدار متقابل به امضای طرفین رسید و عملیاتی شد.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به سفر آینده رئیسجمهور کشورمان به روسیه، عنوان کرد: در سفر حجتالاسلام رئیسی به روسیه نیز، حتماً به لطف خدا قراردادی کارآمد، مقتدرانه، عادلانه و با حفظ احترام متقابل به امضا خواهد رسید. روابط ما بعد از هشت سال مجدداً با همسایگان گسترش خواهد یافت و در عین تأمین منافع، شئونات طرفین حفظ خواهد شد.
کارخانهای اظهار کرد: در تمام این مدت کدام منافع کشور و ملت ایران در برجام و رابطه با غرب، حفظ شده است؟ هیچکدام! روابط ایران با غرب و کشورهای اروپایی سست و لرزان است و هر لحظه ممکن است فرو بریزد؛ به چنین روابطی نباید اعتماد میکردند که متأسفانه دولت قبل و همین گروه که امروز ساز مخالفت با بلوک شرق را کوک میکنند اعتماد کردند و خسارات آن را شاهد بودیم.
وی خاطرنشان کرد: امید داریم با نگاه جدید و منطقی دولت سیزدهم به همسایگان و بلوک شرق، شاهد استحکام روابط سیاسی و اقتصادی کشورها باشیم.
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