مرکز هواشناسی کشاورزی در استان همدان تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد دوشنبه در دیدار با حسین عابد، مدیرکل و کارشناسان هواشناسی استان همدان، گفت: از وظایف و اهداف مهم سازمان هواشناسی در نحوه تولید داده و اطلاعات به موقع هواشناسی است.
وی ادامه داد: با توجه به تغییرات اقلیمی، ضرورت دارد که ایستگاههای هواشناسی افزایش و زیرساختها در مناطق سردسیر توسعه یابند.
استاندار همدان با تاکید بر اینکه کمک به ارتقای پیشبینی هواشناسی و اطلاعرسانی به موقع، از بسیاری حوادث همچون سیل، تگرگ و سرمازدگی به ویژه برای محصولات کشاورزی جلوگیری میکند، عنوان کرد: با توجه به سردسیر بودن برخی مناطق استان، ثبت دقیق داده و اطلاعات هواشناسی این منطقه به منظور کاهش تعرفه بهای مصرفی مشترکان گاز روستاییان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
قاسمی فرزاد تاکید کرد: تقویت مرکز هواشناسی کشاورزی با هدف جلوگیری از خسارتهای سرمازدگی به محصولات کشاورزی و فرآوردههای باغی استان در دستور کار قرار گیرد.
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