بیشترین خسارت بارندگی به سه قلعه سرایان وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده صبح دوشنبه در بازدید از مناطق سیل زده سه قلعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بارشها در سه قلعه سرایان سبب آبگرفتگی معابر، منازل و ایجاد مشکل برای ساکنان منطقه شد.
وی بیان کرد: در ساعات اولیه مجموعه دستگاههای اجرایی، شهروندان و … پای کار بودند و همین سبب شد تا از خسارتهای عمده بعدی جلوگیری شود.
وی بیان کرد: رگباری بودن بارشها طی چند دهه اخیر بی سابقه بوده و شدت بارندگیها سبب خسارت جدی به حوزه زیرساخت راهها، اراضی کشاورزی، واحدهای آجرپزی و تخریب شده است.
عباس زاده با بیان اینکه مبلمان شهری نیز آسیب دیده و مردم در تنگنا قرار گرفتهاند، عنوان کرد: مجموعه مدیریت شهری، شهرداری، راهداری و بسیج، نیروی انتظامی با همکاری مردم در حال رفع آسیبها و خسارتها هستند.
وی گفت: نکته مهم این است که منشأ خسارتها باید شناسایی شود البته بخش عمده مشخص است و باید برنامهریزی برای جبران خسارتها انجام شود.
معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در مرحله اول به صورت کوتاه مدت فرمانداری به عنوان رئیس شورای مدیریت بحران در بخشهای مختلف خسارتهای وارده به مردم احصا و تلاش برای جبران داشته باشد.
عباس زاده اضافه کرد: در بحث جلوگیری از حوادث مشابه به بخش زیرساختها باید اقدام شود تا تمهیدات لازم اندیشیده شود.
وی با اشاره به اینکه خسارتهای ناشی از بارانهای شب گذشته بیشتر به سه قلعه سرایان وارد شد، گفت: پس از تسکین مردم و رهایی از آلام خسارتهای سطحی عمومی برنامهریزی برای کارهای اساسی و زیربنایی در حوزههای مختلف آبخیزداری و.. توسط آب منطقهای و سایر دستگاههای ذیربط انجام شود.
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