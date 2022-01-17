عبدالرسول رزمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای اجرای این طرح‌ها ۹۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود اظهار داشت: از این تعداد سه پروژه افتتاح و عملیات اجرایی یک پروژه نیز آغاز می‌شود.

رزمی افزود: المان شهدای بادوله، آسفالت کوچه و معابر و کانال دفع آب‌های سطحی افتتاح می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین عملیات اجرایی تعریض بلوار شهدا با اعتبار ۶۲ میلیارد ریال آغاز می‌شود.

رزمی ادامه داد: تلاش داریم پروژه‌هایی اجرا کنیم که از مطالبه مردم است و با اجرای آن برخی از مشکلات مردم را حل کند.

وی اضافه کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه شهرداری و شورای بادوله است.