عبدالرسول رزمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای اجرای این طرحها ۹۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه میشود اظهار داشت: از این تعداد سه پروژه افتتاح و عملیات اجرایی یک پروژه نیز آغاز میشود.
رزمی افزود: المان شهدای بادوله، آسفالت کوچه و معابر و کانال دفع آبهای سطحی افتتاح میشوند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین عملیات اجرایی تعریض بلوار شهدا با اعتبار ۶۲ میلیارد ریال آغاز میشود.
رزمی ادامه داد: تلاش داریم پروژههایی اجرا کنیم که از مطالبه مردم است و با اجرای آن برخی از مشکلات مردم را حل کند.
وی اضافه کرد: تکمیل پروژههای نیمه تمام یکی از اولویتهای اصلی مجموعه شهرداری و شورای بادوله است.
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