به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، غلامرضا مهرجو در نشست با معتمدان محلی و مسئولان شهر بادوله اظهار داشت: در بدو شروع به کار درفرمانداری شهرستان دشتی، بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران و پروژه‌های نیمه تمام داشتیم که با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، بخش زیادی از مطالبات پرداخت و پروژه‌های متعددی نیز تکمیل شد و پروژه‌های متعددی نیز کلنگ‌زنی و اجرایی و عملیاتی شده است.

وی افزود: اعتبارات عمرانی شهرستان دشتی از ۲۸ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۴۲ میلیارد تومان در سال گذشته رسیده و شاهد افزایش ۳۰ درصدی اعتبارات شهرستان دشتی هستیم.

فرماندار دشتی با اشاره به اعتبارات تخصیصی به شهر بادوله خاطر نشان کرد: از سال ۹۲ تا سال ۹۴ بیش از ۱۶.۷ میلیارد ریال اعتبار استانی به بادوله تخصیص یافته که بیش از ۱۱.۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده بوده است.

مهرجو از اجرای ۱۵ پروژه عمرانی در شهر بادوله خبر داد و تصریح کرد: احداث ۲ بوستان شهری، احداث ۳ پانسیون پزشکان، احداث ۲ پروژه ورزشی، تکمیل پروژه گازرسانی، تکمیل مدرسه و احداث پایگاه امدادی و تکمیل پروژه دفع آب‌های سطحی و آسفالت کوچه‌ها و معابر و روشنایی معابر از جمله پروژه‌های اجرا شده در بادوله است.

وی از گسترش فضاهای گلخانه‌ای کشاورزی در شهرستان دشتی خبر داد و افزود: هم‌اکنون بیش از ۵۰ هکتار کشت گلخانه‌ای در شهرستان دشتی اجرایی و عملیاتی شده و این میزان باید در سال جاری افزایش یابد.

فرماندار دشتی گفت: انسداد آب‌راه‌ها، احداث کانال‌های دفع آب‌های سطحی، احداث دوربرگردان از ورودی بادوله و تکمیل آسفالت کوچه‌ها و معابر از جمله پروژه‌هایی است که باید اجرایی شوند.