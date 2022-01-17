  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۱۹

یک هشتم نهایی جام حذفی؛

پیروزی یک نیمه‌ای پرسپولیس مقابل ذوب آهن با شلیک وحید امیری

پیروزی یک نیمه‌ای پرسپولیس مقابل ذوب آهن با شلیک وحید امیری

تیم فوتبال پرسپولیس در نیمه نخست بازی با ذوب آهن به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی امروز دوشنبه پرسپولیس به مصاف ذوب آهن رفت که نیمه نخست این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.

در این مسابقه که از ساعت ۱۵:۳۰ و در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شد، وحید امیری (۳۵) برای پرسپولیس گلزنی کرد.

نیمه نخست این بازی موقعیت گل زیادی نداشت و تنها این تیم پرسپولیس بود که دو بار دروازه ذوب آهن را تهدید کرد.

در دقیقه ۱۵ ضربه سر مهدی عبدی مهاجم سرخپوشان با اختلاف کم از بالای دروازه ذوب آهن به اوت رفت. در دقیقه ۳۱ هم شوت محکم سیامک نعمتی توسط حبیب فرعباسی دروازه بان ذوب آهن مهار شد.

در نهایت این وحید امیری بود که در دقیقه ۳۵ با یک شوت محکم از روی خط محوطه جریمه، توپ را به تور دروازه ذوب آهن رساند تا پرسپولیس برنده به رختکن برود.

کد مطلب 5402173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه