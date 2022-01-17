به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس تهران امروز در قالب مسابقات یک هشتم نهایی جام حذفی از ساعت ۱۵ در ورزشگاه فولادشهر به مصاف هم رفتند. این مسابقه پیش از آغاز حواشی داشت که در ادامه آن‌ها را می‌خوانیم:

*در هفته گذشته برخی حواشی درباره احتمال حضور هواداران در ورزشگاه وجود داشت که پیش از این دیدار روابط عمومی باشگاه ذوب‌آهن اعلام کرد که این بازی بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

*پیش از حرکت کاروان تیم فوتبال پرسپولیس به سمت ورزشگاه فولادشهر چند تن از هواداران این تیم در هتل محل اقامت این تیم تجمع و به تیم محبوب خود روحیه دادند.

*پس از اتفاقاتی که برای کاروان تیم فوتبال پرسپولیس در بازی قبلی در اصفهان رخ داد، این تیم با اسکورت ویژه به ورزشگاه فولادشهر رسید.

*پس از هفته‌ها تلاش، مجوز بازی دو بازیکن تاجیک تیم فوتبال پرسپولیس صادر شد، اما خبری از این دو بازیکن در ترکیب ابتدایی سرخ‌پوشان نیست.

*یحیی گل‌محمدی پیش تر و دو بار توانسته با ذوب‌آهن به قهرمانی جام حذفی برسد، بازگشت او به ورزشگاه فولادشهر در قامت سرمربی پرسپولیس و قرار گرفتن مقابل ذوبی‌ها از اتفاقات ویژه این دیدار است.

*تبلیغات دور زمین ورزشگاه فولادشهر برخلاف دیدارهای پیشین با تابلو روان و ال ای دی به نمایش درآمده است.

*با توجه به کیفیت نامطلوب چمن ورزشگاه فولادشهر در دیدار هفته پیش و اعتراض سرمربیان دو تیم ذوب آهن و گل گهر به آن، پیش از آغاز بازی یحیی گل محمدی و مهدی تارتار با وسواس خاصی وضعیت چمن را بررسی کردند؛ با این حال به نظر می‌رسد وضعیت چمن ورزشگاه از دیدارهای قبلی بهتر است.

*وحدت هنانوف و منوچهر صفروف، دو بازیکن تاجیک پرسپولیس برای اولین بار در لیست قرمزپوشان پایتخت حضور دارند و مشغول گرم کردن شدند.

*برخی از هواداران دو تیم در نواحی مرتفع اطراف ورزشگاه فولادشهر حاضر شدند تا شاید بتوانند بازی تیم‌های موردعلاقه خود از نزدیک‌ترین زاویه ممکن تماشا کنند.