نظارت بر توزیع و فروش آرد و نان در تنگستان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر دوشنبه در نشست کار گروه تنظیم بازار تنگستان اظهار داشت: به منظور اقناع افکار و پوششی برخی از خواستههای عمومی و ایجاد عدالت بیشتر و با توجه به اینکه بخشی از شهرستان در مسیر تردد گردشگران داخلی و خارج از استان قرار دارد در توزیع سهمیه آرد نانواییها شهرستان بازنگری مجدد صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای رضایت عموم مردم از نحوه پخت و ساعات کار نانواییان باید اطلاعات لازم درب نانواها نصب شود بیان کرد: برای اطلاع عمومی باید تابلو ساعات پخت، سهمیه روزانه و تعطیلی روزانه نانواییها در شهرستان تهیه و در دید عموم مردم نصب شود.
فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه توزیع آرد سامانهای صورت میگیرد یاد آور شد: نیاز است برنامه ریزی لازم با همکاری دستگاههایی اجرایی در حوزه آرد و نان برای توزیع بهتر آرد در شهرستان صورت گیرد.
وی ادامه داد: لیست توزیع آرد در شهرستان تنگستان در روز ۱۶ هر ماه توسط اصناف تهیه و در اختیار جهاد کشاورزی تنگستان برای توزیع قرار گیرد.
لطفی افزود: نیاز است برای جلوگیری از تخلفات نانواییها در خرید و فروش آرد جهاد کشاورزی، اصناف و تعزیرات حکومتی تنگستان نظارت دقیق بر خرید و فروش آرد در شهرستان صورت دهند.
فرماندار تنگستان تصریح کرد: انتظار میرود دستگاههای اجرایی ناظر در حوزه آرد و نان بازرسی و نظارت لازم بر کار نانواییها در شهرستان داشته باشند.
وی به بحث کالاهای و اقلام مورد نیاز مردم در پایان سال اشاره و بیان کرد: نیاز است یک برنامه ریزی ۹۰ روز به صورت دقیق با محوریت جهاد کشاورزی شهرستان در زمینه تهیه اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم با توجه در پیش بودن عید نوروز و ماههای رجب، شعبان و رمضان صورت گیرد.
لطفی یادآور شد: شهرداران شهرهای اهرم، دلوار و آباد فضای لازم برای تشکیل روز بازارچههای پایان سال ایجاد کنند.
فرماندار تنگستان از دستگاههای اجرایی شهرستان در حوزه تنظیم بازار خواست نظارت لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا در شهرستان داشته باشند.
وی افزود: دستگاههای اجرایی شهرستان بهگونهای عمل کنند که زمینه رضایت هرچه بهتر مردم در حوزه تنظیم بازار ایجاد کرد و هر جا که لازم باشد همکاری یا پشتیبانی صورت گیرد اطلاع رسانی شود.
لطفی بیان کرد: هر گونه تغییر، تحول و جابجایی در حوزه تنظیم بازار به فرمانداری گزارش و اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
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