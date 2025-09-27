  1. استانها
برخورد قانونی با متخلفین امنیت غذایی مردم در تنگستان

بوشهر- فرماندار تنگستان: با متخلفین امنیت غذایی مردم در تنگستان برخورد قانونی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در بازدید از بازار و اصناف شهر اهرم به همراه اعضای کارگروه نظارت و تنظیم بازار، با تاکید بر اهمیت تنظیم بازار و جلوگیری از فشار اقتصادی بر اقشار مردم، گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظفند به صورت مستمر بر نحوه بهداشت و خدمات دهی اصناف و احیاناً احتکار و گرانفروشی و سایر موارد نظارت کنند.

فرماندار تنگستان افزود: با متخلفین امنیت غذایی مردم در تنگستان برخورد قانونی صورت پذیرد.

این بازدید به منظور نظارت بر بازار و نحوه خدمات دهی اصناف و نانوایی‌ها انجام شد

