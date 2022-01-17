گرفتار شدن خودروها در گردنه «دهلیج» پلدختر به دلیل بارش برف

نادیا امرایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز به علت بارش برف در گردنه «دهلیج» تعدادی خودرو گرفتارشده اند که تلاش برای رهایی آنها که در برف گرفتار شده‌اند ادامه دارد.

وی افزود: یک اکیپ از عوامل راهداری، شرکت نفت «آسار» و هلال احمر پلدختر برای بازگشایی مسیر و امداد رسانی به خودروهای گرفتار شده در گردنه «دهلیج» اعزام شده‌اند.

معاون فرماندار پلدختر گفت: بارش برف از عصر امروز در گردنه «دهلیج» باعث شده است تردد در این محور فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر باشد.

امرایی به بارش‌های پراکنده در محورهای مواصلاتی پلدختر اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به لغزندگی جاده‌ها مسافرین از وضعیت راه‌ها مطلع و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

وی تاکید کرد: برای تردد در محورهای کوهستانی همراه داشتن زنجیر چرخ لازم و ضروری است.