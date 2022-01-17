  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ دی ۱۴۰۰، ۲۰:۲۱

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

گرفتار شدن خودروها در گردنه «دهلیج» پلدختر به دلیل بارش برف

گرفتار شدن خودروها در گردنه «دهلیج» پلدختر به دلیل بارش برف

پلدختر- معاون فرماندار پلدختر گفت: به دلیل بارش برف در گردنه «دهلیج» چندین خودرو در برف گرفتار شده‌اند.

نادیا امرایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز به علت بارش برف در گردنه «دهلیج» تعدادی خودرو گرفتارشده اند که تلاش برای رهایی آنها که در برف گرفتار شده‌اند ادامه دارد.

وی افزود: یک اکیپ از عوامل راهداری، شرکت نفت «آسار» و هلال احمر پلدختر برای بازگشایی مسیر و امداد رسانی به خودروهای گرفتار شده در گردنه «دهلیج» اعزام شده‌اند.

معاون فرماندار پلدختر گفت: بارش برف از عصر امروز در گردنه «دهلیج» باعث شده است تردد در این محور فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر باشد.

امرایی به بارش‌های پراکنده در محورهای مواصلاتی پلدختر اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به لغزندگی جاده‌ها مسافرین از وضعیت راه‌ها مطلع و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

وی تاکید کرد: برای تردد در محورهای کوهستانی همراه داشتن زنجیر چرخ لازم و ضروری است.

کد مطلب 5402390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه