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۲۹ دی ۱۴۰۰، ۶:۴۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

گرانی گوشت ربطی به صادرات دام ندارد

گرانی گوشت ربطی به صادرات دام ندارد

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه صادرات دام همچنان متوقف است، گفت:دولت به بهانه افزایش قیمت گوشت، صادرات دام را متوقف کرد اما با گذشت دو هفته از این اتفاق، نرخ گوشت تغییری نکرده است.

افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات دام زنده از کشور همچنان متوقف است، گفت: متأسفانه گرفتار بوروکراسی‌های پیچیده اداری و مسائلی از این قبیل هستیم و عملاً هیچ کاری از پیش نمی‌رود.

وی با بیان اینکه در دو هفته اخیر صادرات دام زنده به بهانه افزایش قیمت گوشت قرمز متوقف شده است، افزود: با این حال شاهد هستیم که قیمت گوشت نیز تغییری نکرده و تعادلی در بازار این کالا ایجاد نشده است.

دادرس گفت: دلیل این اتفاق آن است که گرانی گوشت ربطی به صادرات دام زنده ندارد و عوامل دیگری در این اتفاق دخیل هستند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در مناطقی از کشور از جمله استان خوزستان و منطقه فسای فارس چندین رأس دام در قرنطینه نگهداری می‌شوند، افزود: فرایند قرنطینه دام هزینه بر است ضمن اینکه ایستگاه‌های قرنطینه به تأیید دامپزشکی استان‌ها می‌رسند و بعد از آن دام‌ها به این اماکن منتقل می‌شود اما ظرفیت محدودی دارند و نمی‌توان به مدت زیادی دام را آنجا نگهداری کرد.

دادرس اضافه کرد: در اواسط آبان ماه دولت مجوز صادرات ۳۵۰ هزار رأس دام را صادر کرد و بعد از پیگیری‌های فراوان صادرات انجام شد اما در میانه راه جلوی آن را گرفتند و در نهایت فقط ۲۰۰۰ رأس دام سبک صادر شد.

کد مطلب 5402889

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    نظرات

    • RO ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      7 1
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      جناب مدیرعامل شما خودتان یکی ازدعوامل افزایش قیمت گوشت هستید اگر شابسته این مسئولیت نیستید ونمی توانید برای مردم کاری کنید باید استفعا دهید تادفر شایسته با توانی بیاید که بتواند خدمت به خلق کند
      • دامدار IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
        3 0
        کاه کیلویی۵هزار تومنه یونجه کیلویی۷هزارتومن جو ۹هزار تومن برای تولید یک کیلو گوشت از هر کدوم باید ۷تا ۱۰کیلو باید گوسفند بخوره تا یه کیلو گوشت بشه.قیمت واقعی گوشت یک میلیون تومنه سالهاست دولت از جیب دامدار بیچاره ملتو راضی نگه داشته .میخای گوشت مجانی مصرف کنی خودت برو دامداری بزن
      • IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
        2 0
        قیمت گوشت دربازار برای دامدار نیمی از هزینه دامدار را بر نمیگرداند
    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      9 6
      پاسخ
      دولت کاره درستی کرده، شکم شما سیری ناپذیره، ذات بازار عرضه و تقاضاست، اگه برای همیشه جلوی صادرات گوشت رو بگیرن، شما هم از دلاراتون نا امید میشین و فکر سیر کردن شکم مردم خودتون میافتین
      • IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
        13 0
        میخوای دامدار عوض دولت به شما یارانه بده...صادرات باید ادامه پیدا کنه تا قیمت گوشت باتورم همخوانی داشته باشه...جو 9هزارتومن شده شما پولشو میدین؟
    • دامدار بدبخت ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      11 0
      پاسخ
      سلام واقعا جای تاسف داره کسی که تا حالا یک روز یه دونه گنجشک را نگهداری نکرده شده مدیر عامل اقای محترم شما با شایعه حذف ارز ترجیهی باعث شدید در دو هفته گذشته قیمت یک کیلو گرم جو 3000 تومان گران شود شما درک صحیحی از واقعیت ندارید بیا اگه دوست داری برات حساب کنم دام سبک هرکیلو برای ما 90000تومان تمام
    • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      15 1
      پاسخ
      همتون چرت میگین دامدار وکردی مانع برا پرتاب خودتون ، مگه ما دولت هستیم تا به مردم یارانه ای گوشت بدیم خدا نابودتون کنه که دامدارو نابود کردین
    • Ali IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      10 0
      پاسخ
      آخه چرا نمی زارید دام صادر بشه تا حداقل دامدار یه نفسی بکشه
      • سعید IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
        0 1
        تو دلال که دامدار نیستی دلال و صادر کننده فقط سود به دلار میبرن نه دامدار لطفا صادرات و متوقف کنید تا بازم آشوب نشه تو بازار
    • دامدار IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      6 1
      پاسخ
      من خودم دامدار هستم قیمت تمام شده گوشت خیلی بالاتر از قیمت که دولت برای دام زنده اعمال کرده است با این روش دامدار ورشکست شده وفاتحه اش خونده شده سال دیگه گوشت رو باید بخری کیلوی ۴۰۰
    • مجید IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      7 9
      پاسخ
      بله ربط نداره مردم مقصرند که گوشت میخورند برنج میخورند میوه میخورند به مردم اطلاع رسانی کنید نخورند تا گوشت وبهترین برنج وبهترین میوه را کشورهای عربی بخورند
    • اشکان US ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      1 1
      پاسخ
      نکردیم و مافیای گوشت رو هم دیدیم مافیایی که قدرت داره فعلا تا دو هفته علی رغم لغو مجوز صادرات قیمت گوشت رو همچنان بالا نگه داره چرا نمی‌گذارید دامدار مستقیما به کشتارگاه فروش کنه،از خدا بی خبرها
    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      1 5
      پاسخ
      چرا.گوسفندهای.که.در.زمینهای.ما.چراگاه.دارن.لذت.گوشتش.یه.کشوری.دیگه.ببره.بعدش.شما.گوشت.استرالیای.بی.کفیت.که.همش.هرمولیه.خرج.مردم.بدید.به.خاطر.همین.کاراتون.رشد.بلوغ.جنسی.به.۵.سال.کشیده.دامهای.اونها.همش.مثل.مرغ.کارخونیه.
      • IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
        0 0
        خب آقای صاحب زمین که مطنم تاحالاازهزارمتری زمین کشاورزی هم ردنشدی..خب توبروگوشت دامداروباقیمت واقعی تولیدیش بخرببینم میتونی خداکنه ازماه آینده ارز۴۲۰۰برداشته بشه اونموقع قیمت واقعی گوشت معلوم میشه
    • IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      1 0
      پاسخ
      این دولت فقط زورش به دامدار بدبخت میرسه
    • رضا RO ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      1 0
      پاسخ
      خانه میلیاردی شده اهن چندین برابر حتی نان هم گران شده ماشین سنگین سبک قیمت شون سر به فلک گذشتن حالا دامدار کاه میخره 6 تومان جو کیلو 9 هزار هر گوسفندی روزی 4 کیلو میخوره خودتون حساب کنید دامدار بیچاره شدن ورشکسته حتی از ورشکستگی فقر از هم جدا شدن بعضی از خانواده شون این بدانید عشایر پشت ذخیره شما ن
    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      0 2
      پاسخ
      جناب دادرس معلوم است که اصلا لیاقت مدیریت ندارن ،چطور گرانی گوشت ربطی به صادرات ندارد .مگر قبل از هیاهوی صادرات ،دام زنده کیلویی کمتراز 48تومان نبود؟الان مگر دام زنده میتونی کیلویی کمتراز60تومان پیداکنی
    • علی IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      1 0
      پاسخ
      الان برای پروار گوسفند برای دو ماه سه ملیون پول برای نهاده میخواد تو این دو ماه گوسفند فوقش میشه ۵۰ کیلو پولش میشه دو ملیون دامدار بدبخت یه میلیونم ضرر میکنه به نظر من یا باید قیمت نهاده دامی بیاد پایین یا باید قیمت گوسفند زنده ۲۰۰ تومن بشه وگرنه برای دامدار نمی صرفه
    • دامدار بدبخت بیچاره IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      1 0
      پاسخ
      قیمت واقعی گوشت یک میلیون تومانه ناراحتی خودت برو دامداری بزن
    • روستای IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      اگه دامدار و کشاورزی نمی بود که به مردم گوشت وشیر ومحصولات کشاورزی یارانه ای بدهد و جیکشون در نیاید چون توی این کشور کسی نیست که به فکر اینها باشد تا حالا صد بار مردم معترض می شدن
    • IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      1 0
      پاسخ
      شماها مدیون دامدر هستید سودی که نداره ضرر هم میکنه.
    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      1 0
      پاسخ
      نترس بخای نخای سال دیگه گوشت از ۳۰۰هم قیمتش میره بالاتر دامدارها تمام داماشونا کشتند دامی دیگه وجود نداره
    • اتش IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      این همه وسایل یا کالا گرون شد دهنتون باز نشد ولی یه گوشت گرون شده ببین دارین خود کشی می کنین مگه ما نباید همون وسایل ک شما گرون کردین بخریم پس پولش رو از کجا بیاریم پس دهنتون رو ببندیم تا گوشتم مثل تمام وسایل یا همون کالا گرون بشه
    • IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      0 1
      پاسخ
      اینایی که میان نظر میدن دامدار دامدار میکنن اینها دامدار نیستند اینها عمله ها و دلالان مافیای صادرات دام هستند اینها سود صادرات را می برند نه دامدار فلک زده ..اینها گوشت گوسفند زنده قپان را کیلویی ۸۰ هزار تومان می خرند و کیلویی ۲۰۰وهزار تومان به کویت و عمان و عراق صادرات می کنند
    • IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      هر کیلو دام زنده برای دامدار حدود ۹۰۰۰۰تموم میشه و فعلا تو۵۵۰۰۰ ثابت مونده. دام زنده الان باید بالای ۱۰۰۰۰۰تومان باشه تا با تورم برابری کنه. زمانی که دام۲۵۰۰۰بو جو کیلویی ۲۰۰۰تومان بود که الان ۹۰۰۰شده.
    • IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      مدیر عامل تو باید چوپان باشی نه عشایر وروستایی که نمی تواندهزیه دام بدهد وندانم کاری دولت که دلار ۱۰۰۰ تومانی را ۳۰۰۰۰ هزار میکند ومردم نابود کردید
    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا شما نایی که مسولید به شماها واقعا باید گفت آدم دامدارها رو به خاک سیاه نشوندید مردم بیچاره که توان خرید یک کیلو گرم گوشت ندارند رو همین طور تف به ذات هر چی مسول بی تدبیر وبی مسولیته آخه درک شما اندازه درک یه بچه هم نیست اون وقت مسولیت هم بر عهده گرفتی آخه چرا با روح وروان مردم این چنین بازی
    • ملک محمد کریمی IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      جا داره در گوشت رابط بین دامداران و مشتری توسط نفرات جهادی ورود شود تا اینقدر دلالان در این عرصه ترک تازی نکنند.
    • IR ۰۵:۱۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      من یه فوق لیسانسه ام ۲۸سال سنم ۴سال زدم ب گاوداری خداروشکر خب شغل خوبیه ازخدام گوشت بش کیلویی هزارتومن اصلا ولی بشرطی ک علیق وخوراک دام هم ارزون بش گوشت واس بره بالا ک من دربدرم سودی کنم پ خواهشا نگید گرون واقعا این قیمت اصلا منصفانه نیس دربرابر خوراک واین چیزا.وگرنه ازخدام بش مفت ک همه بتونن بخرن
    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      اخه بی وجدانها جو کیلویی ۸۵۰۰ تومان دامدار بد بخت میشه با این وضعیت
    • دامدار IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا درک خیلی بالا یی میخاد که بفهمن همه چی مخصوصا خوراک دام چقدر گرون شده ودامدار ها بیچاره شدن فقط میخان گوشت گرون نشه بابا برگردین به یکسال پیش همه قیمتا را بروز کنید گوشت هم گرون نشه ی مقایسه کوچک ۱۰ تا پفک میشه ی کیلو گوشت خدا رحم کنه به این مردم
    • دامدار IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ازجون دامدار چی میخواد شما یادتان باشد اونی که واقعا دامدار میدونه چیکارکنه آقا دامتان را خودتان کشتار کنید تومحل خودتون ندید دست دلال بدید مردم بدبخت بخوره روبروی قصابی کشتارکن ده تومن هم ارزان یا علی مدد

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