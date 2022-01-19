گرانی گوشت ربطی به صادرات دام ندارد

افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات دام زنده از کشور همچنان متوقف است، گفت: متأسفانه گرفتار بوروکراسی‌های پیچیده اداری و مسائلی از این قبیل هستیم و عملاً هیچ کاری از پیش نمی‌رود.

وی با بیان اینکه در دو هفته اخیر صادرات دام زنده به بهانه افزایش قیمت گوشت قرمز متوقف شده است، افزود: با این حال شاهد هستیم که قیمت گوشت نیز تغییری نکرده و تعادلی در بازار این کالا ایجاد نشده است.

دادرس گفت: دلیل این اتفاق آن است که گرانی گوشت ربطی به صادرات دام زنده ندارد و عوامل دیگری در این اتفاق دخیل هستند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در مناطقی از کشور از جمله استان خوزستان و منطقه فسای فارس چندین رأس دام در قرنطینه نگهداری می‌شوند، افزود: فرایند قرنطینه دام هزینه بر است ضمن اینکه ایستگاه‌های قرنطینه به تأیید دامپزشکی استان‌ها می‌رسند و بعد از آن دام‌ها به این اماکن منتقل می‌شود اما ظرفیت محدودی دارند و نمی‌توان به مدت زیادی دام را آنجا نگهداری کرد.

دادرس اضافه کرد: در اواسط آبان ماه دولت مجوز صادرات ۳۵۰ هزار رأس دام را صادر کرد و بعد از پیگیری‌های فراوان صادرات انجام شد اما در میانه راه جلوی آن را گرفتند و در نهایت فقط ۲۰۰۰ رأس دام سبک صادر شد.