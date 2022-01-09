دستورالعمل صادرات دام سبک زنده نیازمند بازنگری است

ایرج نوری قیماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام استان کرمانشاه به عنوان بزرگترین تشکل تخصصی دام کشور موافق صادرات دام است اما با دستورالعمل و روش مناسب و زمان مناسب و دستورالعمل فعلی پس از چند بار اصلاح دارای اشکالات متعدد بوده و مشکلات بزرگی را به وجود آورده است.

وی افزود: در این دستورالعمل مبالغ زیادی به حساب تشکل‌های چهارگانه در کل کشور واریز می‌شود که خود محل رانت و سوءاستفاده کلان بوده و این مبالغ غیرقانونی دریافتی، خود موجب افزایش شدید قیمت دام در داخل و دام صادراتی شده است.

عضو هیئت رئیسه و دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه تصریح کرد: ما خواهان صادرات دام بر اساس قانون صادرات و واردات کشور هستیم و هر گونه دستورالعمل سلیقه‌ای و شخصی موجب خروج از چهار چوب قانونی و بی عدالتی است.

نوری قیماسی بیان کرد: استان کرمانشاه هم اکنون تأمین کننده بخش عمده‌ای از دام کشور است و با ورود اشخاص غیر مرتبط و غیر متخصص به حوزه صادرات دام با وجود حضور افراد متخصص در این صنف مغفول مانده از چرخه صادرات خارج شده است.‌

وی ادامه داد: جهاد کشاورزی استان‌ها به عنوان متولی تولید و صادرات به کلی از حوزه سیاست گذاری، عمل و نظارت خارج شده‌اند و کمترین دخالت را ندارند و در این مدت زمان اندک اعلام رفع ممنوعیت صادرات دام قیمت دام به شدت افزایش یافته و تنها دلیل آن نیز مواردی است که اشاره شده و در صورت ادامه روش فعلی شاهد جهش قیمت این کالا در بازار خواهیم بود.

عضو هیئت رئیسه و دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه گفت: استانداری کرمانشاه، جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرمانشاه، سازمان صمت و دیگر دستگاه‌های استان کرمانشاه مخالفت صریح خود را با این دستورالعمل اعلام داشته و به وزیر جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط اعلام کرده‌اند.

نوری قیماسی افزود: دستورالعمل صادرات که برای دام سبک تدوین شده بدون هیچ گونه مشورت و نظرخواهی از کارشناسان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده که سالیان سال کار تولید و صادرات دام زنده بوده انجام گرفته و شرایطی به وجود آورده که نه تنها صادراتی به آن صورت انجام نگرفته بلکه قیمت بازار داخلی را به صورت جهشی بالا برده و در هفته گذشته اخباری از زبان تشکل‌هایی که با دام سبک مرتبط هستند پخش شده که دور از واقعیت است.

وی اضافه کرد: یکی از تشکل‌ها بیان می‌کند که اکنون دارای ۱۷ میلیون رأس دام سبک برای صادرات هستیم و یکی دیگر از تشکل‌ها که زمان تشکیل آن چند ماه بیشتر نیست ادعا دارد که ۱۰ میلیون رأس دام سبک برای صادرات داریم و این در صورتی است که در سراسر کشور دام سبک نر که گونه صادراتی باشد به ۵۰۰ هزار رأس هم نمی‌رسد و گونه‌های مختلف دام سبک که مخصوص پروار و کشتار داخلی است برای صادرات هیچ‌گونه بازاری ندارد.

عضو هیئت رئیسه و دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه گفت: چنین اظهار نظرهای گمراه کننده بعضی از افراد با ادعا بر اینکه دام فراوان از قبل وارد قرنطینه کرده‌اند و اکنون اگر از صادرات جلوگیری شود ضرر می‌کنیم صحت ندارد و این اتحادیه با اینکه صادرات دام را حمایت از تولید می‌داند و خواهان صادرات به شکل قانونی آن است.

نوری قیماسی بیان کرد: از طریق جلسه‌ای که سه ماه پیش از طریق آقای مصری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با معاونین وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد اعلام کردیم که در این بازه زمانی عرضه دام سبک کم بوده و صادرات در این موقعیت به صلاح کشور نیست چون هر سال از پانزدهم آبان ماه تا اواخر بهمن ماه سراسر کشور با کمبود عرضه دام روبرو است.