تلاش ماموران راهداری استان اردبیل در محورهای مواصلاتی

به گزارش خبرنگار مهر، استان اردبیل یکی از استان‌های سردسیر در کشور است که بارش سنگین برف و کولاک را همه ساله تجربه می‌کند اما آنچه که شاید زیاد به نظر نیاید تلاش‌های مأموران و کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است که با کمترین امکانات محورهای مواصلاتی استان و راه‌های روستایی را در تمام شهرستان‌ها باز نگه می‌دارند.

مدیران این اداره کل در استان اردبیل بارها در نشست‌های خبری در جمع خبرنگاران از کمبود ماشین آلات راهداری و برف‌روبی سخن گفته اند ولی تاکنون تغییرات محسوسی را در این حوزه شاهد نبوده ایم.

بالا بود عمر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در استان نیز از دیگر چالش‌های مهم این اداره کل است که باید تمام مسئولین و نمایندگان مردم استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی به این نیازها توجه داشته و جزو مطالبه اصلی آنان باشد.

در کنار این موضوع بکارگیری نیروهای فصلی در این اداره کل نیز از نگرانی‌های مدیران این اداره کل محسوب می‌شود چرا که خدمت در شرایط سخت آب و هوایی و جوی و نیز بکارگیری ماشین آلات سنگین کارکنان زبده، آموزش دیده و باسابقه نیاز دارد.