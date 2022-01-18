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۲۹ دی ۱۴۰۰، ۱:۳۳

پنجره مهر؛

تلاش ماموران راهداری استان اردبیل در محورهای مواصلاتی

تلاش ماموران راهداری استان اردبیل در محورهای مواصلاتی

اردبیل - بارش سنگین برف در استان اردبیل بار دیگر تلاش‌های ماموران راهداری و حمل و نقل جاده ای را به نمایش گذاشت.

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به گزارش خبرنگار مهر، استان اردبیل یکی از استان‌های سردسیر در کشور است که بارش سنگین برف و کولاک را همه ساله تجربه می‌کند اما آنچه که شاید زیاد به نظر نیاید تلاش‌های مأموران و کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است که با کمترین امکانات محورهای مواصلاتی استان و راه‌های روستایی را در تمام شهرستان‌ها باز نگه می‌دارند.

مدیران این اداره کل در استان اردبیل بارها در نشست‌های خبری در جمع خبرنگاران از کمبود ماشین آلات راهداری و برف‌روبی سخن گفته اند ولی تاکنون تغییرات محسوسی را در این حوزه شاهد نبوده ایم.

بالا بود عمر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در استان نیز از دیگر چالش‌های مهم این اداره کل است که باید تمام مسئولین و نمایندگان مردم استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی به این نیازها توجه داشته و جزو مطالبه اصلی آنان باشد.

در کنار این موضوع بکارگیری نیروهای فصلی در این اداره کل نیز از نگرانی‌های مدیران این اداره کل محسوب می‌شود چرا که خدمت در شرایط سخت آب و هوایی و جوی و نیز بکارگیری ماشین آلات سنگین کارکنان زبده، آموزش دیده و باسابقه نیاز دارد.

کد مطلب 5403441

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    نظرات

    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      5 14
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      خدا خیرشون بده شبانه روز در تلاش هستن
    • IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      3 0
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      خسته نباشید ...........دمشون گرم ای کاش دستگاههای بروزتری تهیه کنند که بتونن با امنیت بالا،وسرعت عمل بیشتری خدمت رسانی کنند
    • IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      2 0
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      خیلی عالی
    • نادر IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      اردبیل جزو مناطق محروم مرزی کل کشوره ولی چه بسا که این شهرستان حسینی وشهید پرور جزو بی عدالتی ها قرار میگیره و از همه محبتهای مالی و اقتصادی محرومه که یکی از همین معضلات نبود بودجه ملی برای خرید ماشین آلات سنگین برای شهرداری و راهداری هستش ولی کو ،گوش شنوا و مسئولان مدیریت بحران اردبیل

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