تخصیص۵۰۰ میلیاردی برای لایروبی خلیج گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: از ابتدای فعالیت در گلستان پیگیر رفع مشکلات حقوقی پروژه ها، تکمیل، اصلاح و نهایی سازی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و انتخاب مدیران و غیره بودیم.

استاندار گلستان افزود: همچنین پروژه های سفر عن قریب رئیس جمهور به گلستان هم در دستور کار بود و مطالعه، بررسی دقیق و اولویت بندی پروژه ها انجام شد زیرا این سفر فرصت طلایی برای رفع محرومیت های استان خواهد بود.

وی بیان کرد: ارزش ریالی پروژه هایی که در این سفر مصوب خواهد شد چند برابر میانگین مصوباتی است که رئیس جمهور در سایر استان ها تصویب کرده است.

زنگانه با اشاره به برنامه های الگوی جهاد پیشرفت، گفت: پیشرفت همه جانبه روستاها یکی از این برنامه ها است که در به حرکت درآوردن ظرفیت های درونی موثر است که نمونه آن را در روستاهای پنج پیکر، عطاآباد و غیره داریم.

استاندار گلستان اضافه کرد: برنامه استراتژیک ۱۴۰۱ گلستان را بزودی تدوین خواهیم کرد که ۲۰ بخش بوده و ۳۰ برنامه برای توسعه استان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: اما برخی از مشکلات نیازمند اقدام عاجل و فوری بود مانند طرح علاج بخشی خلیج گرگان که برنامه فوری نیاز دارد.

زنگانه عنوان کرد: گلستان از حضور هلدینگ های بزرگ اقتصادی برای سرمایه گذاری محروم بوده است در حالی که دیگر استان ها از این بخش مانند شستا و غیره استفاده کرده اند و این مساله در ایجاد اشتغال و ایجاد ارزش افزوده موثر خواهد بود.

استاندار گلستان افزود: باید صنعت در خدمت مزیت های رقابتی قرار بگیرد که برای این منظور برنامه ریزی شده و طرح توسعه میگو و ایجاد زنجیره تولید در همین راستا انجام خواهد شد.

زنگانه در خصوص خلیج گرگان، گفت: طرح علاج بخشی پیش روی ما است که با پیگیری ها مقرر شد که هزار میلیارد تومان از اعتبارات مدیریت بحران کشور برای آن اختصاص یابد که ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

وی عنوان کرد: مشکلات حقوقی پتروشیمی گلستان هم از پیش رو برداشته شده و برای جذب سرمایه گذار و رفتن به سمت الگوی بهتر به توافق رسیدیم.

استاندار گلستان در خصوص منطقه آزاد اینچه برون هم بیان کرد: این منطقه روی کاغذ بود و برنامه عملیاتی نداشت، اما هم اکنون مدیر آن انتخاب شده و تهیه اساس نامه و تعیین هیئت مدیره جزو اقدامات پیش نیاز بوده که در حال اجرا است.