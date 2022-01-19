به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در جام تختی روزهای ۲۶ و ۲۷ دی ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

در همین راستا بهروز حضرتی پور، مربی تیم ملی کشتی فرنگی و عضو کمیته فنی این رقابت‌ها گفت: این دومین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های بین المللی کشتی جام تختی بود و مرحله‌ اول ما نیز رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کشور در زاهدان بود.

وی ادامه داد: از ماحصل این دو مسابقه ۶ نفر مجوز حضور در جام تختی را بدست آوردند که همان نفرات اول تا سوم مسابقات بودند و ما برای مشخص شدن نفر سوم بین نفرات سوم مشترک نیز مسابقه برگزار کردیم.

حضرتی پور تصریح کرد: مسابقات انتخابی جام تختی در واقع به منظور این برگزار شد تا کسانی که نتوانستند در رقابت‌های قهرمانی کشور مجوز لازم را بدست آوردند شانس خود را در این رقابت‌ها امتحان کنند و کشتی‌گیر مدعی بیرون چرخه نماند.

وی افزود: این مسابقات بدون مشکل خاصی برگزار شد و نفرات برتر این مسابقات در جام تختی که اسفند ماه برگزار خواهد شد حضور پیدا خواهند کرد.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی تصریح کرد: البته در جام تختی اعضای تیم جوانان، امیدها، تیم منتخب ارتش و همچنین اعضای تیم ملی بزرگسالان که در مسابقات جهانی نروژ مدال نگرفتند، سهمیه مستقیم دارند و بقیه نفرات از مسابقات زاهدان و مسابقات اخیر انتخاب شده اند.

حضرتی پور در خصوص تفاوت این دوره از مسابقات با سال‌های گذشته گفت: در جام تختی سال قبل به دلیل شرایط کرونایی هیچ مسابقه‌ای برگزار نشد و با توجه به شناختی که از کشتی گیران داشتیم و سهمیه‌هایی که به استان‌ها داده شده بود کشتی گیران به جام تختی آمدند. اما در این دوره به جز نفرات شاخص مدال آور همه کشتی‌گیران حضور داشتند و کشتی‌های بسیار خوبی برگزار و شاهد مسابقات بسیار خوبی بودیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسابقات بین المللی جام تختی با حضور تمامی نفرات مطرح کشتی فرنگی ایران، بجز کسانی که مدال آور المپیک توکیو، جهانی نروژ و مدال طلای امیدهای جهان برگزار می‌شود. قطعاً کسانی که شایسته باشند به دوبنده تیم ملی خواهند رسید، چراکه همانطور که محمد بنا سرمربی تیم ملی نیز اعلام کرد ما باید با دو تیم ملی به بازی‌های آسیایی و رقابت‌های جهانی برویم.