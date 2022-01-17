به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در یک گفتگوی تلویزیونی در خصوص چرخه انتخابی تیم ملی و رویدادهای پیش رو در سال جدید میلادی گفت: بر اساس فرایندی که از قبل ترسیم شده ما مسابقات قهرمانی کشور را در زاهدان برگزار کردیم و الان هم مرحله دوم فرآیند انتخابی تیمملی در حال برگزاری است، در مسابقات انتخابی جام تختی سه نفر از مسابقات قهرمانی کشور انتخاب شدند و از انتخابی جام تختی هم در هر وزن سه نفر انتخاب میشوند تا مسابقات را برگزار کنند.
وی در خصوص برنامه کادر فنی برای مسابقات قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی در سال ۲۰۲۲ تاکید کرد: طبیعتاً با فاصله کمی که بین این دو رویداد وجود دارد فکر نکنم بتوانیم از یک تیم و یا یک نفر در دو مسابقه استفاده کنیم، همان طور که میدانید بازیهای آسیایی در ۶ وزن المپیکی برگزار میشود که ۶ نفر برای بازیهای آسیایی و ۱۰ نفر برای پیکارهای جهانی انتخاب خواهند شد.
نایب قهرمان جهان در خصوص آغاز اردوهای تیم ملی کشتی فرنگی گفت: تا مسابقات انتخابی ما نهایی نشود اردویی نداریم. بعد از جام تختی در نیمه دوم اسفند اردوها آغاز میشود و تا مسابقات قهرمانی آسیا که فروردین ماه در اولان باتور مغولستان برگزار میشود اردوها ادامه خواهد داشت چرا که بعد از قهرمانی آسیا تورنمنتهای بین المللی رو پیش رو داریم.
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