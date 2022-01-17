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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۸:۰۰

در حاشیه انتخابی جام تختی؛

محمد بنا: نمی‌توان از یک تیم در دو میدان مهم و متوالی استفاده کرد

محمد بنا: نمی‌توان از یک تیم در دو میدان مهم و متوالی استفاده کرد

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی چگونگی اجرای چرخه انتخابی تیم ملی و انتخاب نفرات برای حضور در مسابقات آسیایی و جهانی سال ۲۰۲۲ را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در یک گفتگوی تلویزیونی در خصوص چرخه انتخابی تیم ملی و رویدادهای پیش رو در سال جدید میلادی گفت: بر اساس فرایندی که از قبل ترسیم شده ما مسابقات قهرمانی کشور را در زاهدان برگزار کردیم و الان هم مرحله دوم فرآیند انتخابی تیم‌ملی در حال برگزاری است، در مسابقات انتخابی جام تختی سه نفر از مسابقات قهرمانی کشور انتخاب شدند و از انتخابی جام تختی هم در هر وزن سه نفر انتخاب می‌شوند تا مسابقات را برگزار کنند.

وی در خصوص برنامه کادر فنی برای مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی در سال ۲۰۲۲ تاکید کرد: طبیعتاً با فاصله کمی که بین این دو رویداد وجود دارد فکر نکنم بتوانیم از یک تیم و یا یک نفر در دو مسابقه استفاده کنیم، همان طور که می‌دانید بازی‌های آسیایی در ۶ وزن المپیکی برگزار می‌شود که ۶ نفر برای بازی‌های آسیایی و ۱۰ نفر برای پیکارهای جهانی انتخاب خواهند شد.

نایب قهرمان جهان در خصوص آغاز اردوهای تیم ملی کشتی فرنگی گفت: تا مسابقات انتخابی ما نهایی نشود اردویی نداریم. بعد از جام تختی در نیمه دوم اسفند اردوها آغاز می‌شود و تا مسابقات قهرمانی آسیا که فروردین ماه در اولان باتور مغولستان برگزار می‌شود اردوها ادامه خواهد داشت چرا که بعد از قهرمانی آسیا تورنمنت‌های بین المللی رو پیش رو داریم.

کد مطلب 5401443

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