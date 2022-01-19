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۲۹ دی ۱۴۰۰، ۲۱:۰۷

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آبیک تاکید کرد؛

ضرورت آموزش زیست محیطی برای قشرهای مختلف مردم آبیک

ضرورت آموزش زیست محیطی برای قشرهای مختلف مردم آبیک

آبیک - رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان آبیک بر ترویج و آموزش زیست محیطی و مشارکت مردم این شهرستان در حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید رحمانی در مراسم زنگ هوای پاک مدرسه دخترانه متوسطه دوره اول سمائیان یک شهر آبیک اظهار کرد: آبیک به دلیل قرار گرفتن در موقعیت خاص جغرافیایی از جمله قرار گرفتن در حاشیه اتوبان، استقرار واحدهای معدنی، کارخانجات، شهرک‌های صنعتی، تردد خودروهای عمومی و شخصی موجب شده شرایط خاص و ویژه داشته باشد که وجود واحدهای دامداری، مرغداری و اراضی کشاورزی و آتش زدن اراضی برای کشت دوم و تردد کامیون‌ها در ایجاد آلودگی هوا تأثیرگذار بوده است‌.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان آبیک ادامه داد: برای کاهش و کنترل آلودگی هوا ناشی از فعالیت معادن شمال شهر آبیک و انفجارات بالا و آلودگی شدید، تلاش‌های زیادی از سوی امام جمعه شهرستان آبیک و سایر مسئولین صورت گرفت و در حال حاضر اوضاع فعالیت آنها رو به بهبود است و توانسته‌ایم معضل را تا حدودی حل کنیم.

رحمانی اضافه کرد: اخیراً هم پیغمبرکوه آبیک توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آبیک به عنوان ذخیره‌گاه اراضی جنگلی مطرح و در مرحله ثبت آگهی قرار گرفته و در آینده اتفاقات بهتری رقم می‌خورد.

وی خطاب به دانش‌آموزان تاکید کرد: در ترویج و آموزش مسائل محیط زیست در بین خانواده و توسعه فضای سبز در منازل خود گام بردارند و در صورت داشتن خودرو، والدین خود را ملزم به انجام معاینه فنی کنند.

این مسئول اذعان کرد: تردد خودروهای دارای آلایندگی در شهر آبیک در افزایش آلودگی هوا تأثیرگذار است که شاید به چشم نیاید و عوامل ثابت آلایندگی همچون واحدها و صنایع آلاینده بیشتر مطرح باشد اما باید گفت که در ایجاد آلودگی هوا مؤثر هستند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان آبیک با اشاره به همکاری مسئولین اداره آموزش و پرورش شهرستان در زمینه آموزش مسائل زیست محیطی، از حضور کارشناسان محیط زیست در مدارس و آموزش به دانش‌آموزان خبر داد.

هوای پاک حق طبیعی افراد جامعه است.

سعید کازانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان آبیک هم در این مراسم هوای پاک را ضرورت زندگی انسان و حق طبیعی تک تک افراد جامعه ذکر کرد و گفت: برای داشتن زندگی سالم و باکیفیت نیازمند هوای پاک هستیم چرا که با هوای پاک زندگی باطراوت و شاداب می‌شود.

وی نیاز به هوای پاک را از حقوق اساسی و اولیه انسان ذکر کرد و افزود: با دخالت انسان در طبیعت و زمین و احداث واحدهای مختلف بسیاری از شهرها از آلودگی هوا رنج می‌برند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آبیک ادامه داد: اثربخش‌ترین راهکار برای کاهش آلودگی هوا احساس مسئولیت اجتماعی افراد جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی است و با مشارکت و همدلی مردم و همکاری بین بخشی در امور زیست محیطی می‌توان از میزان آلودگی هوا کاست.

کازانی بیان کرد: اگر امروز به فکر داشتن هوای پاک نباشیم در آینده نسل‌های بعدی هوایی برای تنفس نخواهند داشت.

وی بر حفاظت از محیط زیست، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و عدم تخریب محیط زیست و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید و اظهار امیدواری کرد: روزی شاهد باشیم که در شهرستان آبیک آلودگی هوا نداشته باشیم.

کد مطلب 5404320

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