انفجار در هرات افغانستان/ ۷ نفر کشته و ۱۰ تَن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغانستان امروز شنبه از وقوع انفجار در محله حاجی عباس واقع در ۸ متری خاتم الانبیاء واقع در ایالت هرات در افغانستان خبر می دهند.

بر اساس اعلام روسیا الیوم، حادثه بر اثر انفجار یک بمب مغناطیسی در یک خودرو روی داده و بر اثر آن ۷ نفر کشته و ۱۰ تَن نیز زخمی شدند.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.

گفتنی است که از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان در نیمه ماه آگوست سال گذشته میلادی و خروج غیرمسئولانه اشغالگران خارجی به سرکردگی آمریکا از این کشور، تحرکات مشکوکی از سوی برخی گروهک ها از قبیل داعش برای ناآرام نشان دادن افغانستان در جریان است؛ به گونه ای هر از چندگاهی اخباری در خصوص انفجار یا بمب گذاری شنیده می شود.

«عمران خان» نخست وزیر پاکستان پیشتر در گفتگو با درگاه خبری میدل ایست آی، از دولت ایالات متحده خواست تا افغانستان را به سمت تبدیل شدن به مأمن و پناهگاهی برای تروریست‌ها سوق ندهد.

عمران خان همچنین با اشاره به لزوم مشارکت جهان با حکومت کنونی در افغانستان هشدار داد که چنانچه افغانستان در چارچوب حکومت طالبان پذیرفته نشود، (ظهور)] گروه های تندرو امری محتمل خواهد بود و «بنابراین افغانستان به راحتی به حکومت طالبان ۲۰ سال پیش بر می‌گردد و این یک فاجعه خواهد بود».

وی با تأکید بر اینکه طالبان بهترین گروه برای امحای داعش است، اظهار داشت که یک افغانستان با ثبات و یک دولت باثبات می‌تواند با داعش مقابله کند.

نخست وزیر پاکستان با تکرار درخواست کشورهای غربی از طالبان مبنی بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان به ویژه در حوزه آموزش و تحصیل گفت که آنها باید به طالبان زمان بدهند، چرا که آنها پیش از این وعده آن را داده‌اند.

عمران خان با اشاره به اینکه ماهیت گروه طالبان به گونه‌ای است که ممکن است واکنشی منفی نشان دهند که این خود می‌تواند غیرسازنده و مخرب باشد، بار دیگر درخواست خود از جامعه بین‌المللی برای مشارکت با حکومت جدید طالبان را مطرح و تأکید کرد که تحریم طالبان باعث بروز بحران انسانی در افغانستان خواهد شد.