به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد بدون اشاره به تبعات ۲۰ سال اشغال افغانستان از سوی کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا به بهانه های واهی، امروز چهارشنبه در نشست امروز شورای امنیت این سازمان در سخنانی اعلام کرد: بیش از نیمی از مردم افغانستان با سطوح شدید گرسنگی روبرو هستند.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، دبیرکل سازمان ملل متحد در این خصوص گفت: بیش از ۸۰ درصد جمعیت افغانستان به آب آشامیدنی آلوده وابسته هستند. افغانستان با بدترین خشکسالی در دو دهه اخیر مواجه بوده و ۹ میلیون نفر را در آستانه قحطی قرار داده است. زندگی روزمره افغان ها در چنگال زمستان سرد دیگری با بادهای مرگبار و سرما گرفتار شده است.

«آنتونیو گوترش» اضافه کرد: از تصویب معافیت بشردوستانه شورای امنیت از نظام تحریم های سازمان ملل علیه افغانستان استقبال می کنم. ما باید شرایطی را که نه تنها اقتصاد افغانستان بلکه عملیات نجات جان افراد را محدود می کند، به حالت تعلیق در آوریم. کمک های مالی بین المللی باید برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی افغانستان مجاز باشد.

وی در این ارتباط اضافه کرد: ما باید با افزایش نقدینگی، اقتصاد افغانستان را تقویت کنیم. باید راه های دیگری را برای تزریق سریع نقدینگی به اقتصاد افغانستان بیابیم. فروپاشی اقتصاد افغانستان ممکن است منجر به مهاجرت جمعی از این کشور شود. زمان آن فرا رسیده است که طالبان فرصت ها را برای مردم خود گسترش داده و تعهد خود را برای حضور در جامعه بین المللی نشان دهند. اگر به افغان‌ها در این بحران کمک نکنیم، منطقه و جهان بهای سنگینی خواهند پرداخت. اگر به افغان‌ها کمک نکنیم، جریان مواد مخدر و شبکه‌های جنایی و تروریستی افزایش می‌یابد.