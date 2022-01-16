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۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۷:۰۲

امروز رخ داد؛

انفجار خمپاره در بغلان افغانستان/ ۴ نفر کشته و زخمی شدند

انفجار خمپاره در بغلان افغانستان/ ۴ نفر کشته و زخمی شدند

در حادثه انفجار یک خمپاره در بغلان افغانستان، ۲ نفر کشته و ۲ کودک نیز زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، بر اثر انفجار یک گلوله خمپاره در ولایت بغلان واقع در افغانستان، ۴ نفر کشته و زخمی شدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، مسئولان در ولایت بغلان در این باره اعلام کردند که در این حادثه ۲ نفر کشته و ۲ کودک نیز زخمی شده اند.

این در حالیست که مقامات طالبان تا کنون جزئیات بیشتری از این انفجار ارائه نکرده اند.

انفجار امروز در حالی به وقوع می پیوندد که هفته گذشته نیز ۸ کودک در ولایت ننگرهار در نتیجۀ انفجار یک گلوله خمپاره ای عمل نکرده، کشته و ۴ تَن دیگر هم زخمی شدند.

یونیسف به تازگی اعلام کرد که تلفات کودکان در نتیجه انفجارها نگران کننده است.

کد مطلب 5401271

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