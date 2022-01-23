به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: فرا رسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن را به تمامی مردم عزیز ایران به خصوص بانوان و مادران فداکار این سرزمین تبریک و تهنیت می گویم.

وی بیان کرد: در تمام این سال‌ها، عبور از بحران‌ها و آزمون‌های دشوار تاریخی جز با ایثار زنان و مادران فداکار ایرانی ممکن نبوده است؛ چه در ایام پیروزی انقلاب و چه در سال‌های دفاع مقدس بانوان ایرانی نقش تاریخی در پیروزی‌های ملت ایران ایفا کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از آن نیز در سال‌های اخیر شاهد بودیم مادران همزمان و در اوج بحران همه گیری کرونا و مشکلات اقتصادی خانواده‌ها، بار مشکلات را به دوش کشیدند و بعضاً با ایفای همزمان چند نقش مادر، همسر، شاغل و معلم ستون فرهنگ ایرانی یعنی خانواده را از خطر آسیب‌های جبران ناپذیر نجات دادند. در مجلس شورای اسلامی تلاش خواهیم کرد تا با در اولویت قرار دادن منافع خانواده در سیاست گذاری و تخصیص منابع، در عمل قدردان زحمات و فداکاری‌های تمام زنان و مادران عزیز ایرانی باشیم.

قالیباف اظهار داشت: همچنین لازم است رویکرد واقع گرایانه و چند جانبه نگر دولت سیزدهم به منظور بهره گیری از تمام ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی را مورد تاکید قرار دهم و این رویکرد پنجره‌ای جدید برای تأمین منافع ملی ایران به خصوص بهره گیری اقتصادی گشوده است. امروز روابط خارجی متوازن بر پایه استقلال و عزت ملی و دیپلماسی عملگرا بر پایه فهم واقع بینانه از نظام چند قطبی حاکم بر مناسبات جهانی ضرورتی انکارناپذیر برای بهره مندی از تمامی ظرفیت‌های نظام بین الملل و مشارکت فعال در آن برای تأمین منافع ملت شریف ایران است.

وی گفت: امیدوارم رویکرد صحیح دولت سیزدهم در بهره گیری از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و نگاه به شرق در عمل و با تمرکز دستگاه دیپلماسی کشور به رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی کشور و به دست آمدن منافع ملموس اقتصادی منجر شود و ثمرات آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور مشاهده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین با توجه به آسیب‌های فراوانی که به اموال مردم در مناطق سیل زده جنوب کشور به خصوص در مناطق جنوبی استان کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب استان فارس به جا مانده است، لازم است کمیسیون‌های عمران و کشاورزی مجلس شورای اسلامی به طور دقیق علاوه بر نیازسنجی بر اقدامات صورت گرفته توسط مسئولان اجرایی نظارت کرده و گزارش کارشناسی این اقدامات را در اسرع وقت جهت قرائت در صحن مجلس شورای اسلامی تدوین کنند.