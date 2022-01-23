«برخورشید هم برف نشست» منتشر شد/ شنیدن روایت زمستان درونی انسان

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب طالقانی از آهنگسازان، نوازندگان و پژوهشگران حوزه فلسفه هنر و موسیقی در تازه‌ترین فعالیت موسیقایی خود آلبوم «بر خورشید هم برف نشست» را منتشر کرد.

«برف آهسته می‌بارد …»، «من با نبودن تو قدم می‌زنم»، «این برف را سرباز ایستادن نیست»، «بر خورشید هم برف نشست»، «یادها و بادها»، «اگر شبی از شب‌های زمستان، تو…:»، «برفاهنگ چشمانت»، «مرگ هم پایان زمستان نبود»، «آوازی در من – در سوگ زلزله دشت زهاب – ۱۳۹۹»، «یک شکر بخند- راپسودی برای سه تا و ارکستر» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

این آهنگساز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پورنگ پورشیرازی، آیدین الفت، مهدی چلیپا و هنرمندان از دست رفته حوزه موسیقی در توضیح تازه‌ترین آلبوم خود نوشته است:

«بر خورشید هم برف نشست» روایت زمستان درونی است، روایت مواجهه با ژرف‌ترین تنهایی که انسان عصر حاضر را در برگرفته است. پیشرفت فناوری و فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی، بنا بود که به گسترش ارتباطات و پیوندها منجر شود، اما انگار ما را هرچه منزوی‌تر و سرخورده‌تر ساخته است. دهکده کوچک جهانی جایی است که گویی همه همدیگر را می‌شناسند، اما باریک اندیشانه ترکه بنگریم، شناختی که با ارائه وصله پاره‌هایی گزینش شده از زندگی صورت گرفته باشد عین آشنایی زدایی و بیگانگی است.

خودبیگانگی، درد مشترک امروز همه انسان هاست، دردی که به سان زمستانی می‌ماند که حتی مرگ هم پایانی برآن نیست.

میثم مروستی – علی جعفری پویان – میلاد عالمی – امین غفاری – امین عطایی – حسین دمان نوازندگان ویولن، میثم مروستی – سهراب برهمندی – دانیال جورابچی – حسین دمان نوازندگان ویولا، کریم قربانی – مهرداد عالمی – بهرنگ معتمدی نوازندگان ویولنسل، مرحوم پورنگ پورشیرازی نوازنده کنترباس، فرنام اسکندری نوازنده کمانچه و کمانچه آلتو، بدیع تحقیقی نوازنده نی، آرش پژند مقدم نوازنده درامز، همایون نصیری نوازنده کوزه و بندیر، شهاب طالقانی نوازنده تار- سه تار – پیانو – گیتار الکتریک – نایلون و گیتار باس، پریسا دلفانی (سوپرانو)، سمانه بیات (آلتو)، شهاب طالقانی (باریتون)، حمید خسروشاهی (باس) هم در قالب گروه «هم آوایان» برخی از اعضای تیم اجرایی اثر موسیقایی را تشکیل می‌دهند.

مهدی رمضانی صدابردار گروه ویولن، نوید شاه بی کی و نیما اکبریان صدا برداران گروه ویولا – گروه ویولنسل – تک نوازی های زهی – سازهای ایرانی و آواها، مازیار مرتاضیه صدابردار بخش نوازندگی درامز، احمد میرمحمدی و شهاب طالقانی (پی رفت های الکترونیک)، نوید شاه بیگی (جلوه‌های پرکاسیو و میکس سازهای آکوستیک)، فرزاد رضایی (میکس گیتار الکتریک، گیتار باس و درامز)، مرتضی قورچی (خوشنویسی عنوان) حامد فخاران و اشکان طاهری (عکس روی جلد) و میلاد صالحی و اشکان طاهری (طراحی جلد) دیگر اعضای گروه اجرایی آلبوم را تشکیل داده‌اند که ضبط قطعات انها بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ انجام گرفته است.