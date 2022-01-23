اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه موسیقی، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده خانه موسیقی بعد از ظهر روی یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ جهت انتخاب اعضای شورای عالی خانه موسیقی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آذر هاشمی، بازرس خانه موسیقی درباره انتخابات شورای عالی و روند معرفی کاندیداهای عضویت در این شورا توضیحاتی را ارائه کرد و نکاتی را مطابق اساسنامه یاد آور شد.

پس از این سخنان و معرفی کاندیداهای عضویت در شورای عالی که از سوی هیئت مدیره به مجمع عمومی معرفی شدند رای‌گیری آغاز شد و سپس به ترتیب آرا فرهاد فخرالدینی، محمد سریر، هوشنگ کامکار، داریوش پیرنیاکان، حسن ریاحی، داود گنجه‌ای و تقی ضرابی به عنوان اعضای شورای عالی این نهاد انتخاب شدند.

مطابق اساسنامه، شورای عالی خانه موسیقی بالاترین مرجع تخصصی و فنی خانه موسیقی، متشکل از هفت نفر از موسیقیدانان برجسته، متعهد، خوش نام و فعال در عرصه موسیقی و در زمینه‌های مختلف موسیقی است که حداقل سی سال سابقه فعالیت هنری در کشور داشته و عضو خانه موسیقی باشند.

این افراد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی به عنوان اعضاء شورای عالی خانه موسیقی برای یک دوره انتخاب می‌شوند.