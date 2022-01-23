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۳ بهمن ۱۴۰۰، ۱۷:۲۹

با رای مجمع عمومی؛

اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران انتخاب شدند

اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران انتخاب شدند

با رای مجمع عمومی فرهاد فخرالدینی، محمد سریر، هوشنگ کامکار، داریوش پیرنیاکان، حسن ریاحی، داود گنجه‌ای و تقی ضرابی به‌عنوان اعضای شورای عالی خانه موسیقی انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه موسیقی، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده خانه موسیقی بعد از ظهر روی یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ جهت انتخاب اعضای شورای عالی خانه موسیقی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آذر هاشمی، بازرس خانه موسیقی درباره انتخابات شورای عالی و روند معرفی کاندیداهای عضویت در این شورا توضیحاتی را ارائه کرد و نکاتی را مطابق اساسنامه یاد آور شد.

پس از این سخنان و معرفی کاندیداهای عضویت در شورای عالی که از سوی هیئت مدیره به مجمع عمومی معرفی شدند رای‌گیری آغاز شد و سپس به ترتیب آرا فرهاد فخرالدینی، محمد سریر، هوشنگ کامکار، داریوش پیرنیاکان، حسن ریاحی، داود گنجه‌ای و تقی ضرابی به عنوان اعضای شورای عالی این نهاد انتخاب شدند.

مطابق اساسنامه، شورای عالی خانه موسیقی بالاترین مرجع تخصصی و فنی خانه موسیقی، متشکل از هفت نفر از موسیقیدانان برجسته، متعهد، خوش نام و فعال در عرصه موسیقی و در زمینه‌های مختلف موسیقی است که حداقل سی سال سابقه فعالیت هنری در کشور داشته و عضو خانه موسیقی باشند.

این افراد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی به عنوان اعضاء شورای عالی خانه موسیقی برای یک دوره انتخاب می‌شوند.

کد مطلب 5407129
علیرضا سعیدی

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