بازیکن میلیاردی در تیم فجر سپاسی نداریم/ هیچکس یار تیم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کلانتری عصر یکشنبه در نشست خبری قبل از بازی دو تیم فجر سپاسی شیراز و نساجی قائمشهر، گفت: هیچکس در باشگاه فجر شهید سپاسی از این جایگاه راضی نیست و برای بهتر شدن تلاش می‌کنیم.

وی ادامه داد: نمی‌شود از تلاش و کوشش بازیکنان گذشت. این بازی بسیار سخت است و نساجی هم تیم قوی از بابت دارایی و هزینه کرد است اما ما به دنبال برد در زمین شیراز هستیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز گفت: امشب برخی از تیم‌های وضعیت بازیکنانشان مشخص می‌شود اما وضعیت تیم ما از دو روز دیگر مشخص می‌شود.

کلانتری تاکید کرد: اگر قرار باشد مانند نیم فصل اول در بازار نقل و انتقالات ورود کنیم نمی‌توانیم نمره قابل قبول بگیرم اما اگر شرایط تغییر کند و از لحاظ مالی مشکلی نداشته باشیم وضعیت خرید بازیکن تغییر می‌کند.

وی تصریح کرد: باید واقعیت‌ها را برای خرید بازیکنان در نظر بگیریم در حال حاضر ۸ بازیکن برای پست‌های مورد احتیاج مد نظر هستند اما اگر بتوانیم برای چند پست خالی بازیکن جذب کنیم خوب است.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز یادآور شد: ما سقف قرار داد داشتیم و هیچ بازیکن میلیاردی در تیم فجر نیست و در این بازار بازیکن توجه به میزان قرارداد و پرداختی دارد.

کلانتری تاکید کرد: بعد از این بازی به طور کامل و شفاف مباحث و اتفاقات نیم فصل را مطرح می‌کنم.

وی افزود: بازیکن سرباز برای نیم فصل اول آوردیم اما درخواست رقم ۱ تا ۲ میلیاردی داشتند.

وی تاکید کرد: آبروی من زمانی می‌رود که به این تیم و شهر شیراز خیانت کنم از خیلی افراد کمک خواستم که حتی یک دورهمی برای بازیکنان داشته باشیم اما هیچکس به کنار تیم نیامد.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز گفت: به دنبال پول نبوده و نیستم و با تمام وجود در کنار تیم هستم و هفته گذشته بیش از ۵ حاشیه را ساماندهی کردم تا به بازیکنان و تیم آسیب نرسد.

کلانتری در خصوص وضعیت زمین نیز یادآور شد: خیلی زشت هست که ما را با اجبار از زمین خودمان خارج کنند هر چند که در گذشته نیز به مدیرکل وقت گفته بودم این زمین بهتر از این نمی‌شود.

وی افزود: در نیمه‌های فصل از باشگاه خواستم بازی‌ها را خارج از استان برگزار کنیم اما موضوع مشکلات مالی وجود داشت.