به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اهمیت موضوع توزیع سود تقسیمی شرکت‌ها گفت: عمدتاً یکی از موضوعات مهم به سود سال‌های گذشته سهامداران خرد مربوط می‌شود که در شرکت‌ها باقی مانده است و این شرکت‌ها به دلایل مختلف این سود را واریز نکرده اند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم سازوکاری ایجاد کنیم تا سهامداران خرد بتوانند سودهای خود را دریافت کنند که از مصادیق حق الناس است که در داخل شرکت‌ها می‌ماند و این شرکت‌ها هستند که منتفع می‌شوند لذا سازمان بورس حتماً پیگیری می‌کند که این شرکت‌ها در موعد مقرر سودهای تقسیمی را به حساب سهامداران واریز کنند.

مجید عشقی افزود: در تلاشیم که سودهای سال‌های گذشته سهامداران که توزیع نشده را در سامانه سجام ثبت و از همین طریق آن را پرداخت کنیم.

وی اضافه کرد: یکی از موضوع‌های مهم و حاد برای سهامداران خرد، نحوه پرداخت سود سهام شرکت هاست که به روش‌های مختلف (بانک‌های مختلف) و البته با تأخیر بسیار زیاد صورت می‌گیرد. به همین منظور در دو سال گذشته سامانه سجام و احراز هویت که شامل اطلاعات کامل سهامداران (شماره حساب و مشخصات هویتی) است ایجاد شد و شرکت‌ها ملزم به پرداخت سود تقسیمی خود به صورت متمرکز از طریق این سامانه به حساب سهامداران به ویژه سهامداران خرد هستند.

عشقی گفت: امسال نزدیک به ۲۷۰ شرکت همکاری و سود سهامداران را از طریق سجام واریز کردند، اما بقیه ناشران همکاری نکرده اند، از این رو با توجه به امکاناتی که در سازمان هست و ضمانت‌های اجرایی قطعاً با این شرکت‌ها برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: سال آینده تمامی ناشران ملزم هستند سود سهامداران را از طریق سجام توزیع کنند به طوری که سهامداران دیگر مجبور نباشند از این بانک به آن بانک مراجعه کنند بلکه باید بتوانند به صورت متمرکز سود سهام خود را دریافت کنند.

رئیس سازمان بورس گفت: ضمانت اجرایی این موضوع، پیش بینی اصلاحیه‌های قانونی است که منتظریم در مجلس به تصویب برسد.

وی با اشاره به اینکه سود شرکت‌ها تقریباً ۱۰ تا ۱۲ ماه بعد از اتمام سال مالی واریز می‌شود، گفت: با اصلاح قانون پیش بینی می‌شود سودها با سرعت بیشتر و با فاصله زمانی کمتر واریز شود.

رئیس سازمان بورس گفت: در همین خصوص پژوهشی انجام شده که شرکت‌ها در طول سال هم ملزم باشند در مقاطع سه ماهه، سود را تقسیم و به سهامداران اعلام کنند.

وی افزود: در سال آینده به هیچ وجه سازمان بورس با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مماشات نخواهد کرد لذا باید سودشان را از طریق سهام پرداخت کنند.

عشقی تاکید کرد: سود سهامداران هیچ گونه رسوبی در حساب‌های شرکت سپرده گذاری مرکزی ندارد و سودی که به حساب شرکت سپرده گذار می‌آید فوری به حساب سهامداران واریز می‌شود و بعد هر چه باقی ماند به حساب ناشران برگشت داده خواهد شد.

وی در پایان گفت: با توجه به آئین نامه‌های انضباطی و مجازات‌های مختلف وضع شده، بخشی از ناشران با توجه به منافعی که از محل این سودها در حساب شأن کسب می‌کنند بازهم حاضرند این مجازت‌ها را بپذیرند، اما سود را پرداخت نکنند، از این رو سازمان بورس در صدد است از طریق اصلاح قانون، مجازات‌ها را به نحوی ببیند که دیگر این موارد تکرار نشود و ناشران به موقع سودها را پرداخت کنند.