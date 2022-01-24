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۴ بهمن ۱۴۰۰، ۸:۱۰

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی خبرداد؛

اعزام تیم‌های ارزیاب هلال احمر به مناطق اطراف کانون زلزله درتبریز

اعزام تیم‌های ارزیاب هلال احمر به مناطق اطراف کانون زلزله درتبریز

تبریز- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی گفت: برابر اعلام تیم‌های ارزیاب هلال احمر تاکنون گزارشی مبنی بر وارد شدن خسارت دریافت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی آقا سیدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع زلزله ۴.۳ ریشتری ساعت شش و ۱۸ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۴ بهمن در تبریز و اطراف آن به عمق ۱۴ کیلومتر گفت: به محض وقوع زلزله بلافاصله ۷ تیم ارزیاب از معاونت امداد و نجات استان و شعبه تبریز به کانون این زلزله در ۹ کیلومتری باسمنج شرق تبریز و روستاهای اطراف بیرق و کلوانق و همچنین شهر سردرود اعزام شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر اعزام تیم‌های ارزیاب همزمان به صورت تلفنی با شهرداران و بخشداران در ارتباط مستقیم هستیم و تاکنون گزارشی مبنی بر ورود خسارت دریافت نشده است.

ساعت هشت صبح دیروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر تبریز و اطراف را لرزاند که با یک پس لرزه نیز همراه بود.

کد مطلب 5407374

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