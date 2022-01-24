به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی آقا سیدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع زلزله ۴.۳ ریشتری ساعت شش و ۱۸ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۴ بهمن در تبریز و اطراف آن به عمق ۱۴ کیلومتر گفت: به محض وقوع زلزله بلافاصله ۷ تیم ارزیاب از معاونت امداد و نجات استان و شعبه تبریز به کانون این زلزله در ۹ کیلومتری باسمنج شرق تبریز و روستاهای اطراف بیرق و کلوانق و همچنین شهر سردرود اعزام شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر اعزام تیم‌های ارزیاب همزمان به صورت تلفنی با شهرداران و بخشداران در ارتباط مستقیم هستیم و تاکنون گزارشی مبنی بر ورود خسارت دریافت نشده است.

ساعت هشت صبح دیروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر تبریز و اطراف را لرزاند که با یک پس لرزه نیز همراه بود.