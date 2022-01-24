۱۴ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد تربت جام اهدا شد

قاسم دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بحث جهیزیه کمیته امداد امام خمینی (رته) ربت جام در حال حاضر تعداد ۲۵۰ نو عروس در نوبت تحویل جهیزیه دارد که تاکنون به ۱۰۳ نفر از آنان جهیزیه اهدا شده است.

رئیس کمیته امداد امام‌خمینی (ره) تربت جام افزود: ارزش ریالی هر سری جهیزیه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است که نیمی از این مبلغ توسط کمیته امداد تربت جام و نیمی دیگر توسط خیرین پرداخت شده است.

وی گفت: هر سری جهیزیه تحویلی به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد شامل یک‌دستگاه لباسشویی تمام اتوماتیک، یخچال فریزر، اجاق گاز، جاروبرقی و یک دستگاه تلویزیون ۳۲ اینچ است.

دهقان اضافه کرد: در دهه مبارک فجر و با حمایت خیرین، تعداد ۲۱ سری جهیزیه دیگر به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان اهدا خواهد شد.