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۴ بهمن ۱۴۰۰، ۱۳:۲۱

با حکم وزیر علوم؛

سرپرست دانشگاه گلستان معرفی شد

سرپرست دانشگاه گلستان معرفی شد

گرگان- علیرضا خواجه شاهکویی با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست دانشگاه گلستان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه گلستان، زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی علیرضا خواجه شاهکویی را به عنوان سرپرست دانشگاه گلستان منصوب کرد.

در حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آمده است:

انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، روحیه انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و جلب همکاری استادان، مدیران و یاوران علمی (کارکنان)، تمامی امکانات مادی و معنوی دانشگاه را جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اسناد بالادستی، مرجعیت و دیپلماسی علمی، توسعه همه جانبه علم و فناوری، آموزش پژوهش‌محور، پژوهش آموزش‌محور، مهارت‌افزایی، کارآفرینی، فرهنگ‌سازی کارتیمی و گروهی و در نهایت اجرای تمامی محورهای سند «دانشگاه اسلامی» به کار گیرید.

علیرضا خواجه شاهکویی دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیای دانشگاه گلستان است.

شاهکویی در سابقه خود ریاست بنیاد ملی نخبگان استان گلستان، مسئول سازمان بسیج اساتید استان گلستان و عضویت در هیئت اجرایی جذب اعضای هینت علمی دانشگاه گلستان را دارد.

کد مطلب 5407737

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