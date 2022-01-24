کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان تشکیل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، برغم تداوم شرایط آلودگی شدید هوای اصفهان از روز شنبه تاکنون و هشدارهای هواشناسی استان مبنی بر امکان افزایش غلظت آلاینده‌های جوی تا شامگاه روز سه‌شنبه، سید مصطفی قادریان مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به خبرنگار مهر گفت که امروز جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای این کلانشهر تشکیل نمی‌شود.

شاخص کیفی هوای اصفهان دیروز و امروز در بسیاری از ساعات با اعداد بالای ۱۵۰ برای عموم شهروندان ناسالم بوده است. این درحالی است که ظهر امروز کارگروه اضطرار آلودگی هوای شهر تهران با شرایط مشابه کیفی هوا تشکیل شد که یکی از مصوبات آن تداوم ممنوعیت استفاده از نفت کوره (مازوت) در واحدهای نیروگاهی، تولیدی، معدنی و خدماتی این استان تا روز چهارشنبه ششم بهمن ماه است.

درحالی که مشعل‌های مازوت سوز نیروگاه شهید منتظری از هفته گذشته فعال شده است مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان روز گذشته در مصاحبه با خبرنگار مهر گفت که در پی رایزنی‌ها با تهران موافقت شد که اگر شرایط جوی پایدار شد و آلودگی هوای اصفهان افزایش یافت، نیروگاه مصرف مازوت را قطع کند.

پلمب مشعل‌های مازوت سوز نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان در شرایطی شکسته شد که این نیروگاه در هشت کیلومتری شمال شهر اصفهان فیلتری بر خروجی‌های خود ندارد و آمار دقیقی نیز از تعداد مشعل‌های مازوت سوز فعال اعلام نشده است.

مصوبات پیشین کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان مبنی بر غیرحضوری شدن مدارس و مراکز آموزشی و طرح زوج و فرد ترافیک و اعمال جریمه‌ها نیز با واکنش‌هایی مواجه بود.

در این ارتباط آذر کیوان امیر پور معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارگروه اضطرار آلودگی هوا برای استان اصفهان باید فکر اساسی کند، اظهار داشت: اگر روند کنونی غیرحضوری شدن اموزش ادامه یابد سال آینده که کرونا تمام شود مدارس ما به واسطه آلودگی هوا هر روز باید تعطیل باشد.

او با بیان اینکه دانش آموزان در شرایط آلودگی هوا فعالیت فیزیکی نباید داشته باشند، خاطرنشان کرد: موضوع تعطیلی مدارس تأثیری در آلودگی هوا ندارد، اگر بخواهیم مدارس را به دلیل آلودگی تعطیل کنیم از ابتدا تا پایان سال تحصیلی باید تعطیل شود زیرا اگر بارندگی نباشد هفته‌ای سه- چهار روز هوا آلوده است و در مدارس را باید کلاً بست.

بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی و خدماتی آلاینده در شعاع ۵۰ کیلومتر شهر اصفهان فعالیت می‌کنند و این کلانشهر در احاطه صنایع بزرگ فولادی، سیمان، پتروشیمی، پالایشگاه و بیش از ۳۰۰ کوره آجرپزی است.

اعمال طرح زوج و فرد ترافیک در شرایط اضطرار ضروری است اما معضل خودروهای تک سرنشین در دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا مغفول مانده و به نظر می‌رسد باید فکر اساسی برای این موضوع و نیز اسقاط خودروهای فرسوده انجام شود.