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۵ بهمن ۱۴۰۰، ۲۰:۳۸

کلاهبردار فضای مجازی در تبریز دستگیر شد

کلاهبردار فضای مجازی در تبریز دستگیر شد

تبریز- رئیس پلیس فتای آذربایجان‌شرقی از دستگیری کلاهبرداری که در فضای مجازی اقدام به فروش کالا به ۲۰ خریدار در تبریز کرده و کالایی تحویل نداده است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن محمودی روز سه شنبه در گفت و گویی افزود: طی روزهای اخیر تعدادی از همشهریان با مراجعه به پلیس فتا در تبریز مطرح کردند که در سایت‌های خرید و فروش اثاثیه منزل از جمله یخچال و کولر، قبل از رؤیت و دریافت کالا اقدام به پرداخت بیعانه و واریز پول کرده‌اند.

وی ادامه داد: این همشهریان که تعداد آنها تاکنون به ۲۰ نفر رسیده است اعلام کردند که به میزان حدود ۴۰ میلیون تومان مورد کلاهبرداری قرار گرفته و با وجود پرداخت بیعانه کالا دریافت نکرده‌اند.

رئیس پلیس فتای استان افزود: کارشناسان با هماهنگی دادستانی و دستگاه‌های قضائی این کلاهبرداری را به صورت فنی و علمی بررسی کردند که در نهایت کلاهبردار دستگیر و به چنگ قانون افتاد.

سرهنگ محمودی گفت: شهروندان قبل از رؤیت و دریافت کالا، واریزی به حساب اشخاص حقیقی و حقوقی نداشته باشند و برای دریافت مشاوره با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 5408992

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