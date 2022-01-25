کلاهبردار فضای مجازی در تبریز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن محمودی روز سه شنبه در گفت و گویی افزود: طی روزهای اخیر تعدادی از همشهریان با مراجعه به پلیس فتا در تبریز مطرح کردند که در سایت‌های خرید و فروش اثاثیه منزل از جمله یخچال و کولر، قبل از رؤیت و دریافت کالا اقدام به پرداخت بیعانه و واریز پول کرده‌اند.

وی ادامه داد: این همشهریان که تعداد آنها تاکنون به ۲۰ نفر رسیده است اعلام کردند که به میزان حدود ۴۰ میلیون تومان مورد کلاهبرداری قرار گرفته و با وجود پرداخت بیعانه کالا دریافت نکرده‌اند.

رئیس پلیس فتای استان افزود: کارشناسان با هماهنگی دادستانی و دستگاه‌های قضائی این کلاهبرداری را به صورت فنی و علمی بررسی کردند که در نهایت کلاهبردار دستگیر و به چنگ قانون افتاد.

سرهنگ محمودی گفت: شهروندان قبل از رؤیت و دریافت کالا، واریزی به حساب اشخاص حقیقی و حقوقی نداشته باشند و برای دریافت مشاوره با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.