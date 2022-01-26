مدیر خبرگزاری مهر خراسان جنوبی به عنوان بانوی فرهیخته تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری همایش «زن، عزت نفس، کرامت انسانی» از بانوان برگزیده جامعه هدف دستگاه‌های اجرایی استان تجلیل شد.

در این مراسم از ۲۵ بانوی فرهیخته که توسط دستگاه‌های اجرایی معرفی شده بودند، تقدیر شد.

استانداری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعاون روستایی، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، دانشگاه بیرجند، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، آموزش و پرورش، سازمان‌های مردم نهاد، بهزیستی، میراث فرهنگی، صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی از جمله دستگاه‌هایی بودند که بانوان فرهیخته جامعه هدف خود را معرفی کرده بودند.

در این مراسم از فاطمه زیراچی مدیر خبرگزاری مهر در خراسان جنوبی به عنوان بانوی فرهیخته عرصه مطبوعات استان تجلیل شد.