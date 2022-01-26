عهد اخوت حرکه النضال با منافقین/ارتباط چعب با عربستان و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دومین جلسه رسیدگی به پرونده حبیب فرج الله چعب ملقب به حبیب اسیود سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال امروز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: طبق تحقیقات به عمل حبیب فرج الله چعب متهم است به افساد فی‌الارض از طریق تشکیل، اداره و سرکردگی گروهکی به نام حرکة النضال العربی لتحریرالاحواز و طراحی و اجرای عملیات تروریستی و تخریب اموال عمومی که از طریق عملیات‌های گوناگون آن‌ها را انجام داده است.

وزیری در ادامه برخی از اقاریر متهم را قرائت کرد و گفت: متهم در جلسات بازجویی به تشکیل گروهک تروریستی حرکة النضال که با تلاش شبانه روزی و جذب ۲۵ نفر از عناصر تندرو اقدام به بمب گذاری و اقدامات تروریستی می‌کردند، اقرار کرده است.

وی ادامه داد: متهم اقرار کرده است که در سال ۱۳۸۴ اقدامات تروریستی خود را در فرمانداری اهواز و سازمان برنامه و بودجه انجام داده است و طی فاصله زمانی ۱۰ تا ۱۰ و ۳۰ دقیقه هر ده دقیقه یک بار یک بمب منفجر می‌شده است و به شهادت تعداد زیادی از هموطنان ما منجر شده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: وی با فرار از ایران و استقرار در اروپا اقدام به بازسازی گروهک تروریستی خود کرده است و شاخه جدید نظامی در کشور به منظور عدالت اقدام به عملیات‌های تروریستی کرده است و با هسته جدید نظامی اقدام به بمب گذاری کرده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: در چارت جدید این فرد به عنوان نفر دوم این گروهک تروریستی اقدام به عملیات‌های تروریستی می‌کرده است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به یکی دیگر از افراد این گروهک تروریستی به نام فرید اضافه کرد: تمام مسائل مالی این گروهک تروریستی به عهده فردی به نام فرید بوده است که به منظور اقدامات تروریستی و عملیات‌های بمب گذاری ارتباط نزدیکی با فرید وجود داشته است.

وی افزود: بعد از دستگیری حبیب نبگان به عنوان نفر اول گروهک تروریستی حرکة النضال به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی و اقدامات تروریستی، توسط سرویس جاسوسی کشور دانمارک، حبیب فرج الله چعب به عنوان سرکرده گروهک تروریستی حرکة انضال منسوب می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه تصاویری از برخی از عناصر این گروهک تروریستی نمایش داده شد که نشان می‌داد در برخی از کشورهای اروپایی ساکن هستند.

نماینده دادستان بعد از نمایش این تصاویر گفت: این عناصر گروهک تروریستی در کشورهای دانمارک و بلژیک ساکن هستند و از آن کشورها علیه شهروندان جمهوری اسلامی اقدامات تروریستی انجام می‌دهند.

وزیری ادامه داد: از کشورهای بلژیک و دانمارک می‌خواهیم به منظور تعهدات مقابله با تروریست و در راستای کنوانسیون ژنو عمل کرده و این افراد را به جمهوری اسلامی تحویل دهند چرا که این افراد از خاک این کشورها اقدام به عملیات‌های تروریستی علیه شهروندان جمهوری اسلامی می‌کنند.

نماینده دادستان گفت: گروهک تروریستی حرکة النضال با گروهک تروریستی منافقین که مسبب شهادت هزاران ایرانی هستند عهد اخوت بسته و با آنها هم‌پیمان بودند و جلساتی را برگزار کردند.

وزیری با اشاره به دیگر اقدامات این گروهک گفت: وارد کردن چاشنی الکترونیکی برای ساخت بمب به کشور توسط عادل نیسی از جمله اقدامات دیگر این گروهک تروریستی بوده است.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم، گفت: طبق اقرار متهم عناصر متواری گروهک حرکة النضال هم‌اکنون در خارج از کشور به دنبال ارتباط‌گیری مجدد هستند.

وی ادامه داد: متهم اقرار کرده است که سه نفر از عناصر گروهک تروریستی به سوریه متواری شده‌اند و با وصل شدن به گروهک‌های تروریست سوری که با دولت سوریه در جنگ بوده‌اند اقدامات نظامی را فرا گرفته‌اند که از این سه نفر یک نفر به درک واصل و فردی دیگر نیز در اهواز دستگیر شده است. همچنین نفر سوم هم‌اکنون به خارج از کشور متواری است.

در ادامه جلسه دادگاه تصاویری از گردهمایی اعضای گروهک تروریستی حرکة النضال با برخی از گروهک‌های تروریستی کشورهای دیگر خصوصاً سوریه به نمایش درآمد.

نماینده دادستان با اشاره به اقاریر متهم و برنامه‌ریزی‌های این گروهک، گفت: این گروهک، گروهک ناصر شاوردی در هلند را به عنوان شاخه نظامی معرفی می‌کند تا خطرناک‌ترین عملیات‌ها در خوزستان را در مناطق خوزستان را شادگان، ماهشهر و دارخوین انجام دهند.

وی ادامه داد: ترور مجردی مقدم فرمانده بسیج دارخوین در سال ۹۸ مهر تأییدی بر اقدامات تروریستی گروهک حرکة النضال بود.

نماینده دادستان با اشاره به اقدامات دیگر این گروهک تروریستی بیان کرد: این گروهک به دنبال این بوده‌اند تا شعاع عملیات‌های تروریستی خود را به تهران بکشانند و اهداف آنها در تهران نیز حمله به شرکت طرح و توسعه نیشکر، دادگستری و وزارت کشاورزی بوده است.

نماینده دادستان گفت: طبق دستور تشکیلات حرکة النضال که با اطلاع متهم بوده است مقرر شده بوده تا با هماهنگی یکی از عناصر گروه، احدی از عناصر گروهک جیش العدل مقداری مهمات را به قصد گسترش اقدامات این گروهک تروریستی به خوزستان منتقل و در اختیار اعضای گروهک قرار دهد اما به دلیل نداشتن اعتماد و همچنین ترس از بازرسی، عملیات فوق صورت نگرفت.

وی با اشاره به اظهارات متهم درباره تحویل محموله سلاح در خوزستان، گفت: برابر اقرار متهم در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ مقرر شده بوده دو محموله سلاح به خوزستان وارد و توسط عناصر تحویل گرفته شود که در همین میان قاچاقچیان دستگیر شدند.

نماینده دادستان با اشاره به سایر اقدامات تروریستی این گروهک، بیان کرد: یکی از عناصر تحت مسئولیت گروهک، اقدام به ترور ۲ تن از افراد در منطقه شعیبیه شهر شوشتر کرده است و بعد از این اقدام از خوزستان متواری و سپس به منظور فراگیری فنون نظامی به سوریه و سپس به اروپا رفته و با دختر حبیب نبگان ازدواج کرده است و هم‌اکنون با یک گروهک تروریستی در شوشتر ارتباط دارد.

وی با اشاره به سرکرده فعلی گروهک تروریستی حرکة النضال بیان کرد: بعد از دستگیری حبیب فرج الله چعب، سعید حمیدان جانشین وی می‌شود و هم‌اکنون به عنوان سرکرده این گروهک در کشور سوئد زندگی می‌کند.

نماینده دادستان تصریح کرد: جای سوال است که چرا رئیس فعلی یک گروهک تروریستی به راحتی در کشور سوئد حاضر است و علیرغم اعلان قرمز کشور سوئد حاضر به تحویل این فرد نیست.

در ادامه جلسه دادگاه تصویری از حبیب نبگان سرکرده اسبق گروهک، حبیب فرج الله چعب سرکرده قبلی و سعید حمیدان سرکرده فعلی گروهک تروریستی حرکة النضال به نمایش درآمد.

وزیری با اشاره به وضعیت حبیب نبگان، گفت: وی به دلیل انجام فعالیت تروریستی توسط سرویس اطلاعاتی کشور دانمارک دستگیر و هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.

نماینده دادستان با اشاره به اقدامات این گروهک برای نفوذ در دستگاه‌ها و ترغیب جوانان، اظهار کرد: اسکندر منشاوی یکی از اعضای این گروهک که هم‌اکنون در کشور اتریش ساکن است با برنامه‌ریزی با همدستان خود اقدام به طراحی عملیات‌های گسترده علیه ایران کرده که شامل تلاش برای نفوذ در تشکیلات اطلاعاتی یکی از دستگاه‌ها و بانک‌های کشور برای دریافت وام بوده است.

وی تصریح کرد: بر اساس اقاریر متهم یکی از اعضای گروهک به نام حمید سلطانی چند ماه پیش از دستگیری حبیب فرج الله چعب به وی اعلام کرده که اطلاعات پرسنل نیروهای نظامی ایران را دارد و از حبیب فرج الله خواست تا برای دریافت این اطلاعات به لندن برود.

نماینده دادستان با اشاره به اقرار متهم به تقویت شاخه نظامی با هدف ترور نمایندگان مردم در خوزستان اظهار کرد: ترور آیت الله جزایری نماینده امام جمعه و شماری دیگر از شخصیت‌ها از جمله اهداف این گروهک تروریستی بوده است.

وی افزود: همچنین بمب‌گذاری در مقر بسیج و تلاش برای فعال کردن شاخه نظامی در خوزستان از جمله اهداف دیگر این گروهک تروریستی بوده است.

نماینده دادستان ضمن اشاره به فعالیت‌های تجاری گروهک حرکة النضال و همدستی آنها با کشور عربستان گفت: این گروهک برای انجام فعالیت‌های تجاری در استان و کسب درآمد جلسات متعددی را با دولت عربستان و سرویس اطلاعاتی این کشور داشته است. حسب اظهارات متهم در سال ۹۸ ارتباط‌گیری تشکیلات با کشور عربستان آغاز شده و تا کنون ادامه دارد.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات با سرویس اطلاعاتی سعودی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وزیری ادامه داد: آغاز این ارتباط با برگزاری جلسه عناصر گروه با سرویس اطلاعاتی سعودی بوده است و تا کنون سیل همه‌جانبه کمک‌ها به تشکیلات برای انجام فرامین و اهداف ادامه دارد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم در اقاریر خود اظهار کرده است، افرادی که علیه آنها خبرچینی می‌کردند در لیست سیاه قرار می‌گرفتند.

وی با اشاره به ترور دیگری توسط این گروهک در شوشتر، گفت: ترور شبانه سید طاهر موسوی در شوشتر توسط این گروه صورت گرفته است.

نماینده دادستان ادامه داد: حقوق ماهیانه به مبلغ ۲۰ هزار دلار به فرید حمید از سوی سرویس اطلاعاتی کشور عربستان واریز می‌شده است و این واریزها به صورت مستمر هنوز هم ادامه دارد.

وزیری اضافه کرد: کل هزینه‌های هنگفت دهها میلیون دلاری که برای جلسات، کنفرانس‌ها، تظاهرات و سفرهای خارجی سران تشکیلات، وکلا، سایر موسساتی که علیه کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌کردند، پرداخت می‌شده جدای از مبالغ اعلام شده است.



وی با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۵ در این گروهک تروریستی انشعاب صورت می‌گیرد، تاکید کرد: کشور عربستان با این انشعاب مخالفت می‌کند و ۲ میلیون دلار از سوی سرویس اطلاعات عربستان به این گروهک تروریستی به عنوان جایزه هدیه می‌شود.

وی ادامه داد: کشور عربستان سعودی به علاوه بر هزینه‌های فوق به منظور تقویت گروه‌های ضد جمهوری اسلامی مبلغ ۵ میلیون دلار به گروهک تروریستی حرکة النضال، یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به صالح کامرانی سرکرده گروهک تروریستی در شمال غرب و ۲ میلیون دلار به گروهک تروریستی جیش الظلم پرداخت می‌کند که این پرداخت‌ها به کامرانی و گروهک جیش العدل به صورت واسطه از سوی کشور عربستان سعودی و توسط گروهک تروریستی حرکة النضال انجام می‌شود.

نماینده دادستان در ادامه تصویر یکی دیگر از عناصر سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی را به نمایش گذاشت و اظهار کرد: سامر السبحان وظیفه تعیین خط و مشی گروه تروریستی حرکة انضال را بر عهده داشته است و این ارتباط بنا به اقرار متهم این پرونده کماکان وجود دارد.

نماینده دادستان، گفت: مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری که به صالح کامرانی سرکرده گروهک تروریستی شمال غرب ایران داده شده است به منظور راه اندازی شبکه تجزیه طلبی و با هدف شانتاژ خبری بوده است.

وزیری افزود: کنفرانس آمریکا با هدف نزدیک کردن اهداف تمام تشکیلات گروه‌های تروریستی داخل و خارج کشور با گروهک تروریستی منافقین برگزار شد.

وی گفت: این کنفرانس توسط سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی، آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی با هدف نزدیک کردن گروه‌های تروریستی خارج از ایران با گروهک تروریستی منافقین برگزار شد.

وی در ادامه با نشان دادن تصویری از عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در این کنفرانس گفت: اهمیت این کنفرانس تا آن جایی بود که کشور عربستان وزیر خارجه کشورش را به آنجا فرستاده بود هر چند این کنفرانس سرانجام قابل توجهی نداشت.

وزیری ادامه داد: متهم چعب با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، عربستان و اسرائیل در ارتباط بوده و همکاری نیز با عناصر سرویس اطلاعاتی بحرین داشته است.

نماینده دادستان ادامه داد: منال مسلمی که یک فرد یهودی و تبعه تونس است و در اتحادیه اروپا و در دفتر مارچلو نماینده ایتالیا در اتحادیه اروپا فعالیت دارد یکی از عناصر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و عامل وصل گروهک تروریستی حرکة انضال به کشور غاصب صهیونیستی است و تمام ملاقات‌های این گروهک تروریستی با سرویس اطلاعاتی موساد توسط این فرد انجام می‌شده است.

نماینده دادستان در ادامه تصویری از ایلی مسئول مؤسسه آی پک نشان داد و گفت: مؤسسه آی پک یک مؤسسه پوششی برای لابی صهیونیست در آمریکا فعالیت دارد و ایلی به عنوان مسئول مؤسسه آی پک دیدارهایی با منال مسلمی داشته است. منال مسلمی برای حضور در جلسات، امضا بیانیه‌ها و تظاهرات، از گروهک تروریستی حرکة النضال پول دریافت می‌کرده است.

وی افزود: همچنین مارچلو نماینده ایتالیا در اتحادیه اروپا نیز برای شرکت در این جلسات مبلغی حدود ۵ هزار دلار از این گروهک تروریستی پول نقد دریافت کرده است.

نماینده دادستان گفت: در حال حاضر یک شخص اسرائیلی دارای مرتبه با ناصر شاوردی در تماس بوده و به وی پیشنهاد داده اگر اطلاعاتی از خلبان دستگیر شده در لبنان دارد به او بدهد تا در عوض کمک مالی دریافت کند.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم درباره سال ۸۴، بیان کرد: حبیب فرج الله چعب سرقت ۳۰۰ تن گندم مردم برای تأمین سلاح، تلاش برای تخریب لوله انتقال نفت آبادان در سال ۸۴، بمب‌گذاری در اهواز و بانک سامان این شهر را پذیرفته است.

نماینده دادستان با اشاره به کمک‌های مالی عربستان به گروهک حرکة انضال، بیان کرد: در حال حاضر کمک‌های مالی دولت سعودی به حمیدان حتی بعد از دستگیری فرج الله چعب نیز ادامه دارد این هزینه‌ها شامل برگزاری سمینار تشکیلات در خارج از کشور و تأمین هزینه افرادی است که برای قرارهایی علیه ایران به خارج از کشور به شکل پنهان اعزام می‌شود.

سپس قاضی دادگاه ضمن ختم جلسه، رسیدگی به پرونده را به زمانی دیگری موکول کرد.