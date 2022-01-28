برگزاری دور پنجم مذاکرات میان ایران و عربستان/ احتمال حصول تفاهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایرج مسجدی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق از آغاز قریب الوقوع دور پنجم مذاکرات و گفتگوها میان ایران و عربستان خبر داد.

وی گفت: دور پنجم گفتگوها به زودی در بغداد آغاز می‌شود.

بر اساس این گزارش، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق همچنین اظهار داشت: ما تاکنون با هیأت عربستان سعودی چهار دور مذاکره در بغداد داشته‌ایم و این مذاکرات پیشرفت‌های خوبی نیز داشته است.

ایرج مسجدی افزود: ایران و عربستان از اراده سیاسی برای حل مشکلات فیمابین برخوردار هستند. ما به دنبال آن هستیم که روابط دو طرف از سر گرفته شود و این روابط در مسیر طبیعی خود قرار گیرد.

سفیر ایران در عراق در ادامه یادآور شد: در چهار دور مذاکره پیشین میان ایران و عراق بحث‌های زیادی میان دو طرف انجام شد. به نظر می‌رسد که سعودی‌ها پیشنهادات ارائه شده از سوی هیأت ایرانی را بررسی کرده باشند. بنابراین، ممکن است در دور آتی مذاکرات، تفاهماتی حاصل شود.