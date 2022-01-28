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۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۲:۲۰

سفیر ایران در عراق خبر داد؛

برگزاری دور پنجم مذاکرات میان ایران و عربستان/ احتمال حصول تفاهم

برگزاری دور پنجم مذاکرات میان ایران و عربستان/ احتمال حصول تفاهم

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق اعلام کرد که دور پنجم مذاکرات میان ایران و عربستان به زودی در «بغداد» برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایرج مسجدی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق از آغاز قریب الوقوع دور پنجم مذاکرات و گفتگوها میان ایران و عربستان خبر داد.

وی گفت: دور پنجم گفتگوها به زودی در بغداد آغاز می‌شود.

بر اساس این گزارش، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق همچنین اظهار داشت: ما تاکنون با هیأت عربستان سعودی چهار دور مذاکره در بغداد داشته‌ایم و این مذاکرات پیشرفت‌های خوبی نیز داشته است.

ایرج مسجدی افزود: ایران و عربستان از اراده سیاسی برای حل مشکلات فیمابین برخوردار هستند. ما به دنبال آن هستیم که روابط دو طرف از سر گرفته شود و این روابط در مسیر طبیعی خود قرار گیرد.

سفیر ایران در عراق در ادامه یادآور شد: در چهار دور مذاکره پیشین میان ایران و عراق بحث‌های زیادی میان دو طرف انجام شد. به نظر می‌رسد که سعودی‌ها پیشنهادات ارائه شده از سوی هیأت ایرانی را بررسی کرده باشند. بنابراین، ممکن است در دور آتی مذاکرات، تفاهماتی حاصل شود.

کد مطلب 5410784

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    نظرات

    • AE ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۸
      0 1
      پاسخ
      این اقلی مفت خور چه بسیار اموال و دارایهای ایران را قربانی کشورهای مانند عراق کرده و خود را به جاهلیت زده که مردم ازرانحکومت درد و دروغگو و فریبکار را قبول ندارند و انوقت انتظار ار عربستان داریم12
    • ملا اسحاق جو IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۸
      0 1
      پاسخ
      بنظرم ،سلطان سلمون ،اهل سیاست ومدارا نیست او برای جهانی شدن نیاز ب کینه توزی دارد ،ایران اگر از عربستان فاصله بگیرد ،برایش خطرات کمتری دارد،

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