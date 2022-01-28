واکنش «مصطفی الکاظمی» به حمله راکتی به فرودگاه «بغداد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق امروز جمعه به حمله راکتی به فرودگاه «بغداد» واکنش نشان داد. مصطفی الکاظمی گفت: با قاطعیت با چنین اقدام خطرناکی برخورد میکنیم.
بر اساس این گزارش، نخست وزیر عراق در ادامه اظهاراتش در این زمینه تأکید کرد: کسانی که پشت پرده حمله به فرودگاه بین المللی بغداد ایستاده اند، خواهان ثبات و آرامش برای عراق نیستند. سران احزاب و گروههای سیاسی حمله راکتی به فرودگاه بغداد را محکوم کنند.
الکاظمی همچنین گفت: از کشورهای دوست تقاضا دارم تا به دنبال حادثه حمله راکتی به فرودگاه بغداد، محدودیتی برای پروازهای خود به عراق و نیز فعالیتهای هواپیماهای خطوط هوایی عراق در کشورهایشان، ایجاد نکنند.
گفتنی است، منابع رسانهای امروز جمعه از حمله راکتی به پایگاه آمریکایی «ویکتوریا» در فرودگاه «بغداد» خبر دادند. گفته شد که پایگاه آمریکایی ویکتوریا با ۶ راکت هدف حمله قرار گرفته است.
واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق در بیانیهای جزئیات حمله راکتی به فرودگاه بین المللی بغداد را منتشر کرد. در بیانیه رسمی این واحد آمده است که ۶ راکت کاتیوشا به سمت فرودگاه بین المللی بغداد شلیک شد که به مکان انتظار هواپیماهای مسافربری خطوط هوایی العراقیه اصابت کرد و به ۲ هواپیمای مسافربری آسیب زد.
در بیانیه مذکور همچنین تصریح شد: این اقدام موجب تضعیف تلاشهای دولت عراق در بازیابی نقش منطقهای عراق و کارشکنی در تلاشهای شرکت هواپیمایی العراقیه برای بازیابی جایگاه خود در سطح بین المللی و رفع محدودیتها از آنها میشود.
در این بیانیه تأکید شد که به محض رخ دادن حادثه، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی وارد عمل شدند و ۳ راکت را در سکوی شلیک آنها در نزدیکی منطقه ابوغریب پیدا کرده و از کار انداختند. این بیانیه افزود: نیروهای امنیتی به سرنخهای مهمی درباره عاملان این اقدام دست یافته اند و اقدامات قانونی لازم را درباره آنان انجام خواهند داد.
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