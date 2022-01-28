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۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۵۱

به رغم دشواری ها؛

فرانسه: نشانه هایی مبنی بر امکان حصول توافق در وین وجود دارد

فرانسه: نشانه هایی مبنی بر امکان حصول توافق در وین وجود دارد

یک مقام فرانسوی می گوید بحث تضمین ها همچنان نیازمند شفاف سازی است اما به رغم دشواری های موجود، نشانه های دلگرم کننده ای درباره روند مذاکرات وین وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام وابسته به دفتر ریاست جمهوری فرانسه، امروز جمعه مدعی شد که گفتگوهای وین همچنان دشوار است حال آنکه نشانه هایی مبنی بر امکان حصول توافق هم وجود دارد.

این ادعا بعد از تماس تلفنی امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و ولادیمیر پوتین همتای روس مطرح شد و مقام فرانسوی افزود: مسئله تضمین ها برای ایران و اینکه برنامه هسته ای اش مجدداً تحت کنترل قرار بگیرد، همچنان نیازمند شفاف سازی است.

وزرای خارجه آلمان و روسیه هم امروز درباره روند پیشرفت مذاکرات وین گفتگویی تلفنی داشته اند.

هر دو این گفتگوها ذیل پکیج گسترده تری انجام شد که در آن علاوه بر مذاکرات وین، تنش های روسیه و اوکراین هم در مرکز توجه قرار داشت.

این نکته حائز اهمیت است که در وین، هر چهار مقوله برچیدن تحریم ها، تعهدات هسته ای، راستی آزمایی و تضمین ها به موازات هم پیش می رود.

برای ایران مهم است که سازوکاری برای راستی آزمایی اقدامات آمریکا مبنی بر برخورداری ایران از منافع اقتصادی برجام تعریف شود و همزمان، واشنگتن تضمین بدهد که بار دیگر از توافق خارج نمی شود.

اما آمریکا همچنان قوانین داخلی خود را بهانه ای برای طفره رفتن از تن دادن به مطالبات ایران قرار می دهد و بیش از پیش در روند به نتیجه رساندن مذاکرات کارشکنی می کند.

کد مطلب 5411120
مریم خرمایی

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