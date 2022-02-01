زنگ انقلاب در مدارس شهرستان داراب نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه همزمان با سراسر کشور زنگ انقلاب در مدارس داراب و بصورت نمادین در آموزشگاه دخترانه شاهد این شهرستان با حضور از مسئولان اجرایی داراب نواخته شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه داراب در این مراسم ضمن تبریک آغاز دهه مبارک فجر و سالروز ورود تاریخی حضرت امام (ره) اظهار کرد: دانش آموزان سرمایه های این مرز و بوم و آینده سازان این شهرستان و کشور هستند و هر تلاشی که مدیران در راستای توسعه شهرستان انجام می دهند با هدف تامین امکانات بهتر برای رشد شما دانش آموزان است.

اصغر فرودی با اشاره به سرعت رشد و توسعه کشور بعد از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون خدمات بسیاری در سطح شهرستان داراب انجام شده است که در دهه فجر امسال با وجود همه تنگناهای اقتصادی کشور بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح یا کلنگ زنی می شود.