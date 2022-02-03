به گزارش خبرگزاری مهر حمید رضا عزتی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا به امروز ۹۵۰ تن عسل در قزوین تولید شده است اظهار کرد: این میزان عسل از ۱۸۰ هزار کلنی مدرن و ۴۴۶ کلنی زنبور عسل سنتی در ۲۲۰۰ زنبورستان در سطح استان تولید شده است.

وی افزود: همچنین امسال ۱۹۷ کیلوگرم ژل رویال، ۵۳ تن موم، ۷ تن گرده گل و ۱۱۰۰ کیلوگرم بره موم در این زنبورستان‌ها تولید شده است.

عزتی با اشاره به اینکه تک‌محصولی بودن یکی از مهمترین مشکلات صنعت زنبورداری کشور است گفت: به منظور افزایش درآمد زنبورداران و همچنین توسعه پایدار صنعت زنبورداری توجه ویژه به سایر تولیدات زنبور مانند ژل رویال و گرده، از مهمترین برنامه‌های جهاد کشاورزی استان قزوین است.

وی اضافه کرد: برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی ویژه زنبورداران برای تولید این گونه محصولات در کنار عسل از جمله اقدامات در دست اجرا در راستای خروج صنعت زنبورداری استان از تک محصولی بودن است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در خصوص اقدامات حمایتی از زنبورداران استان گفت: با هماهنگی تعاونی زنبورداران، شکر مورد نیاز زنبورداران با نرخ دولتی توزیع و به تعدادی از زنبورداران متقاضی، تسهیلات با سود مناسب پرداخت شده است.

این مقام مسئول یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ نفر به صورت مستقیم در زنبورستان‌های استان مشغول فعالیت هستند.