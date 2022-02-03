اجرای نمایش «ساعتگرد» در ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی واحد نمایش حوزه هنری لرستان، دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد و کانون فرهنگی مسجد «سید الشهدا» ازنا، نمایش «ساعتگرد» در مسجد «بقیه الله اعظم»، ازنا اجرا شد.

این نمایش با موضوع عزیز ملت و شهید «محسن حججی» است.

در قسمتی از این نمایش بازیگران نمایش اخبار و جنایت داعش و نحوه شهادت شهید «حججی» را با صدای بلند اعلام می‌کنند.

همچنین در قسمتی دیگر از اجرای نمایش به صورت راوی شهادت عزیز ملت را با کفن‌های سفید نقل می‌کند و اشک می‌ریزند.

این نمایش در پاسداشت عزیز ملت و شهدای مدافع حرم تولید و اجرا شد.

همه اعضای گروه از هنرمندان کانون فرهنگی و هنری مسجد سیدالشهدا ازنا هستند، نویسنده، طراح و کارگردان این نمایش «آرش رضایی»، سرپرست گروه «مینا سپهوند»، بازیگران آن «امین ملأ باقری»، «علی دهقانی»، «سروش کشاورز» و «آرش رضایی» هستند و کار موسیقی آن را «امیر جعفری» انجام داده است.

این نمایش کاری از گروه «ققنوس» شهرستان ازنا است.

فرماندار ازنا، امام جمعه، اعضای شورای شهر، رؤسای بنیاد شهید، تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش، فرمانده سپاه و جمعی از مسئولین شهر ازنا در اجرای نمایش «ساعتگرد» به نویسندگی و کارگردانی «آرش رضایی» در مسجد «بقیه الله اعظم» شهر ازنا حضور داشتند.