حسین جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازدید مسئولان مربوطه از پیست دو و میدانی استادیوم تختی بجنورد اظهار کرد: پس از ایراداتی که سازمان لیگ از زمین فوتبال گرفت، جلساتی برگزار شد و بنا شد اصلاحاتی بر روی زمین صورت گیرد.

رئیس هیأت فوتبال خراسان شمالی ادامه داد: هیأت دو و میدانی تصور داشت زمین این ورزش مورد تصرف قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با مسئولان مربوطه، افزود: بنا شد اصلاحات صورت بگیرد و از طریق بودجه و اعتبارات جذب شده، پیست استاندارد دو و میدانی به بهره برداری برسد.

جعفرزاده گفت: ما دنبال آن بودیم که بتوانیم از حق میزبانی خود استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: هدف هر دو هیأت ورزشی آسان شدن ورزش برای مردم است و با گفتگوهای صورت گرفته شده ماجرا ختم به خیر شد.

گفتنی است طی روزهای گذشته بخشی از پیست دو و میدانی استادیوم تختی بجنورد تخریب شد که با دستور وزیر ورزش این روند متوقف شده بود.