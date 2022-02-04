به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح جمعه در آئین افتتاح طرحهای گازرسانی استان بوشهر در روستای تنگ فاریاب دشتستان اظهار داشت: تلاش گستردهای برای ارائه بهترین خدمات به مردم صورت گرفته است.
احمد محمدیزاده اضافه کرد: در استان بوشهر تاکنون به ۳۹ شهر گازرسانی شده و ۹۹ درصد جمعیت شهری از گاز برخوردارند. تنها جزیره خارگ گازرسانی نشده که برای این امر خط دریایی از گناوه به خارگ در حال طراحی است.
وی بیان کرد: در بخش روستایی ۴۵۴ روستا از گاز برخوردارند و در بخش صنعتی تاکنون ۵۳۱ صنعت گازرسانی شده که امروز به ۵۸۹ صنعت میرسد.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: فعال شدن پروژه راه آهن بوشهر با جدیت در دست پیگیری است تا سال آینده شاهد تحرک بیشتری از این پروژه باشیم.
وی اضافه کرد: با وجود منابع محدود مالی دولت اما اجرای سد دهرود در دشتستان پیگیری میشود. اهمیت آبخیزداری در بخش ارم دشتستان بر کسی پوشیده نیست.
استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی مربوطه برای احداث مسکن روستایی در روستاها همت کنند افزود: کارآفرینی و اشتغال توسط مردم منطقه باید سرعت بیشتری بگیرد و نخبگان هر منطقه گروه توسعه در زمینه کارآفرینی و اشتغال آفرینی تشکیل دهند.
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