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۱۵ بهمن ۱۴۰۰، ۱۶:۰۸

امشب از شبکه سه ببینید؛

مستندی از حواشی و متن سفر رئیس جمهور به روسیه/ در مسکو چه گذشت؟

مستندی از حواشی و متن سفر رئیس جمهور به روسیه/ در مسکو چه گذشت؟

امشب قرار است مستندی ۴۰ دقیقه ای از سفر رئیس جمهور به مسکو روی آنتن برود که تصاویری منتشر نشده از این سفر هم پخش خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی دو هفته پیش سفری به روسیه داشت که بازتاب‌ها و حواشی مختلفی در رسانه‌های داخلی و خارجی پیدا کرد.

سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بنا به دعوت رسمی همتای روس خود و در راستای گسترش تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، وارد مسکو پایتخت روسیه شد و حالا قرار است در قالب یک مستند به برخی از اتفاقات این سفر پرداخته شود.

امشب ۱۵ بهمن قرار است مستندی ۴۰ دقیقه‌ای از این سفر در شبکه سه روی آنتن برود؛ مستندی که در آن با خود رئیس جمهور و همچنین وزیران امور خارجه و نفت گفتگو شده است.

همچنین این مستند تصاویری منتشر نشده از حواشی و متن این سفر به همراه دارد که قرار است در بخش‌هایی از مستند به نمایش برسد.

این مستند با نام «۳۲ ساعت در مسکو» ساعت ۲۲:۱۵ بعد از اخبار شبانگاهی شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

کد مطلب 5416545
عطیه موذن

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