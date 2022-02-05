درمان سرطان با توت برزیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس دیلی، محققان دانشگاه مونترال کانادا دریافتند کاستالاژین، پلی فنول به دست آمده از میوه آمازونی کاموکامو، با تغییر میکروبیوم موشها، کارایی ایمونوتراپی را در موشها افزایش میدهد.
«برتراند روتی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره میگوید: «ما ثابت کردیم که کاستالاژین، پلی فنولی که به عنوان یک پری بیوتیک عمل میکند، میکروبیوم روده را اصلاح میکند و پاسخ ایمنی درمانی را حتی برای سرطانهای مقاوم به این نوع درمان بهبود می بخشد.»
به گفته محققان: «نتایج ما راه را برای آزمایشهای بالینی هموار میکند که از کاستالاژین بهعنوان مکمل داروهایی موسوم به مهارکنندههای توقف ایمنی در بیماران سرطانی استفاده میکنند».
با وجود پیشرفتهای اخیر، تنها تعداد کمی از بیماران پاسخهای طولانیمدتی به ایمونوتراپی شبیه به درمان دارند، بنابراین محققان در جستجوی رویکردهای درمانی جدید بودهاند. هدف نهایی آنها تبدیل یک میکروبیوم ناسالم به یک میکروبیوم سالم به منظور تقویت سیستم ایمنی است.
از جمله راهبردهایی که محققان این مطالعه ارائه کرده اند، استفاده از پری بیوتیک ها، ترکیبات شیمیایی است که میتواند ترکیب میکروبیوم روده را بهبود بخشد.
روتی میگوید: «برای ارزیابی اثرات مفید کاستالاژین، ما این پری بیوتیک را به صورت خوراکی به موشهایی که پیوند مدفوع از بیماران مقاوم به ایمونوتراپی دریافت کرده بودند، تجویز کردیم. ما دریافتیم که کاستالاژین به یک باکتری مفید روده، Ruminococcus bromii متصل میشود و پاسخ ضد سرطانی را تقویت میکند.»
محققان به زودی این کشف را در بیماران انسانی آزمایش خواهند کرد.
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