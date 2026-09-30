به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های سنگ نوردی بازی‌های آسیایی و در دور مقدماتی ماده بولدرینگ بانوان ۱۴ نفر به رقابت پرداختند که سارینا غفاری نماینده ایران با ثبت امتیاز ۶۹.۲ در پایان تلاش خود روی چهار دیواره در جایگاه نهم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.



در بخش بولدرینگ ، هر ورزشکار باید روی چهار دیواره شانس خود را آزمایش کند تا در پایان مجموع این چهار مرحله امتیازبندی شود و ۸ نفر برتر به فینال راه پیدا کنند.



در این رقابت ها تنها ایران و مالزی یک نماینده داشتند و کشورهای تایلند ، سنگاپور ، هنگ کنگ ، ژاپن ، کره جنوبی و چین هر کدام با ۲ ورزشکار حاضر شده بودند.



در ادامه رقابت‌های امروز نیز رضا علیپور در بخش سرعت کار خود را آغاز می‌کند.