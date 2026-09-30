آغاز به کار جودو با حذف زودهنگام مهسا شکیبایی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی صبح امروز (چهارشنبه ۸ مهر) در سالن آیجی ناگویا آغاز شد که طی آن مهسا شکیبایی به مصاف حریفی از تاجیکستان رفت.



عضو تیم ملی زنان جودو ایران در این مبارزه با وجود تلاشی که داشت نتوانست به پیروزی برسد و با ایپون برابر این حریف تاجیکستانی شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.



هدایت تیم ملی جودو بانوان ایران برعهده معصومه جعفری است. مریم بربط و سمیراخاک خواه دو عضو دیگر تیم ملی جودو بانوان ایران هستند.



در ادامه این مسابقات امروز چهارشنبه ابوالفضل محمودی هم در وزن ۶۶- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت با «کیم چانگ یون» از کره جنوبی دیدار می کند