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۸ مهر ۱۴۰۵، ۶:۲۱

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پایان کار ساحلی‌بازان والیبال با شکست برابر قطر

پایان کار ساحلی‌بازان والیبال با شکست برابر قطر

تیم ملی والیبال ساحلی ایران در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا نتیجه را به قطر مدافع عنوان قهرمانی واگذار کرد و حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال ساحلی بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز (چهارشنبه هشتم مهر) در آیچی ناگویا پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران (عباس پورعسگری-علیرضا آقاجانی) از ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد در چارچوب این مرحله از مسابقات با قطر (شریف – تیجان) روبرو شد و دو بر صفر مغلوب قهرمان دوره گذشته بازی‌های آسیایی شد که در رتبه بیست و دوم جهان قرار دارد.

ملی پوشان کشورمان با امتیازهای ۲۱ بر ۱۳ و ۲۲ بر ۲۰ نتیجه را واگذار کردند تا از دور مسابقات حذف شوند. مدال برنز المپیک ۲۰۲۰ توکیو، دو مدال نقره پروتور جهانی در سال ۲۰۲۴، دو قهرمانی و مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ پوکت و نایب قهرمانی مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های ساحلی آسیا ۲۰۱۶ از جمله افتخارات این تیم قطری است.

دیگر تیم ملی والیبال ساحلی ایران (ابوالفضل خاکی زاده – امیرعلی قلعه نوی) نیز در مرحله یک هشتم نهایی این بازی ها مغلوب قزاقستان شد و از گردونه مسابقات کنار رفت.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران را در این بازی‌ها همراهی می‌کنند.

کد مطلب 6963118

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    • IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
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