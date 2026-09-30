پادشاه اسپانیا: اتحادیه اروپا در بحران مهاجران تنها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فیلیپه ششم در ضیافت شامی که به مناسبت سفر امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه به اسپانیا برگزار شد، با «غیرقابلقبول» خواندن شرایط امنیتی و انسانی در «سئوتا» تأکید کرد که فشار ناشی از این بحران نباید تنها بر دوش کشورهای مرزی باشد.
پادشاه اسپانیا با اشاره به ناتوانی بروکسل در هماهنگیهای لازم افزود: کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در خط مقدم مرزهای خارجی قرار دارند، نباید بار سنگین مسئولیتهای امنیتی و بشردوستانه را به تنهایی به دوش بکشند.
در حالی که ورود دستهجمعی ۷۲ هزار مهاجر به سئوتا در تابستان گذشته، شکافهای جدی میان کشورهای اروپایی ایجاد کرده است، برخی کشورها نظیر ایتالیا توافقنامه شنگن (تردد بدون مرز) را در قبال اسپانیا به حالت تعلیق درآوردهاند؛ اقدامی که نشاندهنده تعمیق اختلافات و ناکارآمدی سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا است.
در همین راستا، «مگنوس برونر» کمیسر امور مهاجرت اروپا از طرحی برای تقویت کنترلهای مرزی و گسترش اختیارات «فرونتکس» خبر داده است؛ طرحی که در ظاهر برای مدیریت مرزها ارائه شده، اما نشاندهنده تلاش بروکسل برای مهار پیامدهای بحرانهای مشابه و کاهش تنشهای داخلی میان اعضای اتحادیه است.
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