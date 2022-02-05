  1. استانها
  2. ایلام
۱۶ بهمن ۱۴۰۰، ۸:۴۶

کارشناس هواشناسی ایلام:

جو پایداری تا چهارشنبه در استان ایلام حاکم است

جو پایداری تا چهارشنبه در استان ایلام حاکم است

ایلام-کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به خروج سامانه بارشی از استان، گفت: جو پایداری تا چهارشنبه در استان ایلام حاکم است.

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی که از دیروز وارد استان شده بود، در مناطق شمالی استان بیشترین فعالیت را داشت و در حال خروج از آسمان استان است.

وی افزود: طی امروز فعالیت بارشی خاصی در استان وجود ندارد، فقط طی بعدازظهر امروز در برخی نقاط استان می‌تواند بارش‌های صرفاً پراکنده را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: تا روز چهارشنبه جو پایداری در سطح استان وجود دارد، احتمالاً موج بعدی بارش‌ها در آخر هفته طی روزهای پنجشنبه و جمعه شکل بگیرید.

احمدی نژاد بیان کرد: همچنین از نظر دمایی، امروز کاهش دما نسبت به دیروز را در استان داریم و از فردا تا روز چهارشنبه روند افزایش دما در سطح استان شکل می‌گیرد.

کد مطلب 5416912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها