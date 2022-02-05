ضرورت تأسیس کشتارگاه صنعتی دام در لارستان

حجت‌الاسلام سیدمختار موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با توجه به وضعیت نامناسب کشتارگاه سنتی دام در این شهر بر ضرورت احداث کشتارگاه مدرن و صنعتی در این شهر تأکید و اظهار کرد: اهمیت بهداشت گوشت، استفاده از تکنیک‌های روز و مدرن و جلوگیری از خروج دام‌های پرواری شده از لارستان، مهم‌ترین دلایل برای تأسیس کشتارگاه صنعتی دام است.

وی با بیان اینکه تأسیس کشتارگاه تحول مهمی در صنعت دامپروری این شهرستان به همراه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با احداث کشتارگاه صنعتی در لارستان نه‌تنها این مهم موجب رونق صنعت در منطقه می‌شود بلکه می‌تواند گوشت مازاد مصرفی برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس را فراهم کند.

حجت‌الاسلام موسوی با بیان اینکه بخش خصوصی برای احداث صنعت در زمینه طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی کشتارگاه صنعتی دام در این شهر اعلام آمادگی کرده است، یادآور شد: این شرکت با به‌کارگیری کادری متخصص، کارآزموده و نیز امکانات کارگاهی پیشرفته و بروز دنیا و با تکیه بر تجربیات چندین ساله به دنبال ایجاد پروژه ‏کشتارگاه صنعتی است و جهت ارایه تمامی خدمات فنی در پروژه کشتارگاه صنعتی آمادگی دارد، اما مسئولان همچنان در این زمینه اقدام در خوری انجام نداده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بافت سنتی کشتارگاه دام وحجم کشتار در این شهرستان، شرایط کشتارگاه کنونی هرگز جوابگوی نیاز شهرستان نیست و همین امر سبب اثرات برکیفیت گوشت استحصالی خواهد شد، تصریح کرد: باید مجوز احداث کشتارگاه صنعتی در استان بخصوص در شهرستان لرستان صادر شود تا شاهد افزایش کیفیت گوشت مصرفی باشیم.

امام جمعه لارستان با بیان اینکه اهمیت سلامت گوشت به اندازه‌ای است که ایجاد کشتارگاه صنعتی برای همه شهرها را توجیه می‌کند، یادآور شد: اهمیت کشتار صحیح دام و سلامت گوشت به اندازه‌ای است که اگر در هر شهرستان یک کشتارگاه صنعتی با ابعاد کوچکتر احداث شود، توجیه دارد حتی شرایط دام شامل تغذیه قبل از ذبح، خستگی، استرس و غیره در کیفیت گوشت آن موثر است و در کشتارگاه صنعتی باید شرایطی فراهم شود تا دام‌ها در بهترین حالت ممکن ذبح شوند ایجاد کشتارگاهی جدید با امکان و تجهیزات به روز از نیازهای مهم این شهر خواهد بود.

وی بر نظارت دامپزشکی بر دام‌های موجود برای مقابله با بیماری‌های مختلف در واحدهای نگهداری دام و واکسینه شدن دام‌ها تأکید کرد و گفت: کشتارگاه صنعتی این امکان را ایجاد می‌کند که سلامت دام تا سفره‌های مردم تامین شود باید این کشتارگاه در شهر ایجاد شود تا گوشت تازه به دست مصرف کنندگان برسد.

حجت‌الاسلام موسوی با بیان اینکه مسئله کشتارگاه را در این شهر وعده کردیم و تحقیقات لازم را انجام داده‌ایم، افزود: به همین منظور در خطبه‌های نماز جمعه این موضوع را مطرح کردیم تا زمینه را برای سرمایه گذار فراهم کنند که متاسفانه همچنان برخی موانع در این زمینه ایجاد شده و از طرفی سرمایه‌گذار به دلیل همین موانع تاکنون نتوانسته این مهم را در شهر لارستان راه اندازی کند.

گفتنی است، طی چند ماه اخیر مجوز بیش از ۳۰۰ رأس گوساله پرواری به میزان تقریبی ۱۵۰ تن به کشتارگاه تهران از طریق اداره دامپزشکی لارستان صادر شده است.