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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

نامگذاری معابر تهران به نام شهدای نیروهای مسلح تصویب شد

نامگذاری معابر تهران به نام شهدای نیروهای مسلح تصویب شد

چند معبر و میدان پایتخت به نام شهدای نیروهای مسلح نامگذاری شد و رئیس شورای شهر نیز از پیگیری نامگذاری فرودگاه مهرآباد و بوستان ولایت به نام «رهبر شهید انقلاب» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بررسی نامگذاری معابر و خیابان‌های پایتخت در جلسه امروز شورای شهر تهران، بزرگراه جدید الاحداث دو گاز حد فاصل تقاطع بزرگراه شهید خرازی و بلوار کرمان خودرو به نام شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح نامگذاری شد.

همچنین میدان نوبنیاد به نام شهید دریاسالار علی شمخانی مشاور سیاسی فرمانده کل قوا، بلوار دریا حدفاصل خیابان شهید فرحزادی و خیابان شهید شریفی به نام شهید دریادار علیرضا تنگسیری و خیابان رام در پاسداران، حدفاصل خیابان بهستان چهارم و خیابان شهید سوری به نام شهید دکتر کمال خرازی تغییر کرد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: برای نامگذاری فرودگاه مهرآباد به نام رهبر شهید انقلاب باید با وزارت راه و شهرسازی نامه نگاری کنیم. نامگذاری بوستان ولایت به نام رهبر شهیدمان نیز در شورا تصویب می‌شود.

کد مطلب 6967391
محمد رضازاده

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