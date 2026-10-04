به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده در نشست ستاد مدیریت بحران شهرداری بندرعباس با حضور شهردار، معاونان، مدیران مناطق و مسئولان حوزه خدمات شهری، آخرین وضعیت آمادگی مدیریت شهری برای مقابله با مخاطرات جوی و پیامدهای احتمالی بارش‌های شدید را بررسی کرد.

وی با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت و تأثیرات احتمالی پدیده ال‌نینو اظهار کرد: همه ظرفیت‌های مدیریت شهری باید پیش از آغاز بارندگی‌ها برای شناسایی نقاط مستعد آبگرفتگی، مدیریت روان‌آب‌ها و واکنش سریع در شرایط بحرانی به‌کار گرفته شود.

حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت پایش ویژه نقاط کم‌ارتفاع، خورها، کانال‌ها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی افزود: مسیرهای انتقال آب و خورهای شهری باید به‌صورت مستمر بررسی و در صورت نیاز لایروبی و پاکسازی شوند تا ظرفیت عبور روان‌آب‌ها افزایش یابد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: نقاط دارای سابقه آبگرفتگی باید به‌صورت دقیق شناسایی و اولویت‌بندی شده و برای هر نقطه، سناریوی عملیاتی مشخصی پیش‌بینی شود تا در زمان بارندگی، واکنش دستگاه‌های مسئول با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به مسیرهای ورودی و خروجی بندرعباس، محورهای منتهی به زیرساخت‌های مهم، محدوده‌های صنعتی و بندری تأکید کرد و گفت: آبگرفتگی در این مسیرها می‌تواند علاوه بر اختلال در تردد، فعالیت‌های حیاتی و اقتصادی شهر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

حسن‌زاده آماده‌باش نیروهای عملیاتی، تجهیزات امدادی، ماشین‌آلات تخصصی، تجهیزات پمپاژ و تخلیه آب و استقرار تیم‌های واکنش سریع در نقاط حساس را ضروری دانست و افزود: رصد لحظه‌ای شرایط جوی و پایش مستمر نقاط پرخطر باید تا پایان دوره بارندگی‌ها با جدیت دنبال شود.

وی تصریح کرد: مدیریت بحران در بارندگی، از زمان وقوع حادثه آغاز نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از آن باید پیش از ورود سامانه بارشی و با انجام اقدامات پیشگیرانه دنبال شود؛ از این رو تکمیل لایروبی و پاکسازی خورها و کانال‌ها و رفع موانع مسیرهای عبور روان‌آب باید در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین بر هماهنگی میان شهرداری، مدیریت بحران، آتش‌نشانی، آبفا و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: هدف از این هماهنگی‌ها کاهش زمان واکنش، جلوگیری از ورود آب به منازل و معابر، حفظ ایمنی شهروندان و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی بندرعباس است.

حسن‌زاده اطلاع‌رسانی به‌موقع به شهروندان و هشدار نسبت به تردد و توقف در مسیرهای پرخطر هنگام بارندگی را نیز از الزامات مدیریت شرایط جوی عنوان کرد و خواستار استمرار آمادگی میدانی دستگاه‌های مسئول تا پایان دوره بارش‌ها شد.